Madagascar: Gouvernance locale - Un guide d'auto-évaluation sera mis à disposition des communes

Dans le cadre de son appui aux collectivités territoriales décentralisées, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a publié un manuel intitulé « Guide d'auto-évaluation de l'Indice de gouvernance locale ».

Il s'agit d'un outil d'auto-évaluation des efforts déployés par les Communes en matière de bonne gouvernance dans leur circonscription respective. A partir de ce guide, les communes peuvent tirer des leçons et mettre en œuvre des activités de développement des compétences afin d'élaborer un plan de relance ou améliorer la gouvernance au niveau de leur circonscription. L'outil est également utilisé pour promouvoir la gouvernance locale, la décentralisation, la démocratie participative ainsi que les outils d'évaluation interne des municipalités notamment en matière de gouvernance et de participation des acteurs locaux, afin que la commune et ses partenaires puissent mettre en place des stratégies pour améliorer la gouvernance dans un court terme.

Test. Le guide est actuellement en phase de test au niveau de 33 communes de la région Analamanga. Sur cette étape, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation bénéficie le concours du projet ProDéCID de la coopération allemande. Après cette phase de test, le guide sera distribué dans toutes les communes de Madagascar. L'outil servira alors aux communes, non seulement de mener une évaluation interne de leur gestion sans le concours d'un partenaire extérieur, mais aussi de leur permettre de suivre leurs performances de gestion ainsi que de se préparer en vue de l'Indice de gouvernance locale.

Forces. L'Indice de gouvernance Locale a été mis en place à Madagascar, depuis quelques années, pour développer les compétences en matière de gestion des communes. Cet outil a été également créé pour leur permettre de mesurer les efforts déployés et d'apporter des améliorations dans le processus d'évaluation des forces et des faiblesses de leur stratégie opérationnelle. Il permet également d'aider les Communes à atteindre des objectifs et à formuler des visions, notamment en termes de budget et de plan d'action. Aussi, l'IGL aide la municipalité à améliorer la gouvernance locale afin qu'elle puisse fournir aux partenaires techniques et financiers une perspective sur la structure de gestion par le biais de la remontée des données et les résultats d'enquête.