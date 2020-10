Madagascar: Plateforme HFKF - Vers la création d'une vision de développement générationnelle

Lors du lancement officiel des Chaînes d'idées pour les 60 ans de Madagascar au Le Pavé.

A l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance de Madagascar et de la naissance de la Première République, la plateforme HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena) ou Mouvement pour le rassemblement des Chrétiens en faveur de la nation, mobilise toutes les forces vives.

« Celles-ci sont conviées à apporter leurs contributions dans une démarche inclusive, à travers des analyses, des diagnostics et des partages de bonnes pratiques depuis les 60 dernières années. Elles vont ainsi participer aux dix conférences-débats portant sur dix thématiques qui seront organisées toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2020, soit pendant deux mois et demi. Les résolutions qui seront prises à l'issue des discussions sur ces dix thématiques, serviront à construire des Chaînes d'idées dans le cadre des 60 ans d'Indépendance du pays que nous appelons « Maro tohanan'ny Maro ». Notre objectif est de reconstruire la nation, et ce, sous la bénédiction divine », a annoncé Tiana Randrianasoloarimina, le coordonnateur national du HKFK, lors du lancement officiel de ces Chaînes d'idées hier au restaurant Le Pavé à Antaninarenina.

Valeurs chrétiennes. Et lui de rajouter que la compilation de ces chaînes d'idées conduit à la création d'une vision de développement générationnelle, soit une vision pour les 40 ans à venir qui vont permettre de célébrer le jubilé de 100 ans d'Indépendance du pays. Mais avant tout cela, un culte œcuménique rassemblant les Chrétiens au niveau de la FFKM et des autres églises évangéliques, a été organisé hier matin à l'église FJKM Atsimon'i Mahamasina, pour la repentance. En effet, « si le développement de Madagascar est en nette dégradation, les Chrétiens qui sont majoritaires, en sont responsables. Il est ainsi temps que chacun prenne sa responsabilité. Force est de reconnaître que le capital humain est notre première richesse. La promotion des valeurs chrétiennes basées sur l'amour, la justice, la foi, l'espoir et les actes de bienfaisance s'impose ainsi pour que toutes les parties prenantes aient une nouvelle vision des choses », a-t-il soulevé.

Deux grands maux. En revenant sur les conférences thématiques organisées toutes les semaines, l'histoire de Madagascar durant les 60 dernières années sera le premier thème à débattre au centre Arrupe Faravohitra le mercredi 21 octobre 2020. Ensuite, la corruption et la justice constitue le 2e thème pour la semaine d'après. En fait, « la corruption et le pillage de nos ressources naturelles constituent deux grands maux qui empêchent le développement de la nation. En outre, une perte évaluée à des milliards d'ariary est enregistrée en raison de la recrudescence des feux de brousse. Toutes les parties prenantes devront ainsi s'engager à apporter des changements conséquents pour mettre un terme à tout cela, tout en considérant une dimension spirituelle. Nous ne sommes que des simples initiateurs, mais tous ceux qui ont des idées contribuant au développement socio-économique du pays, seront les bienvenus », tient à préciser Tiana Randrianasoloarimina.

Pratiques et opérationnelles. Par ailleurs, le volet foncier, l'hygiène, l'implication des jeunes pour leur avenir, les types de business conformes aux valeurs chrétiennes, l'éducation, le respect de l'hygiène, les infrastructures, les structures de l'administration sont parmi les sujets à discuter dans le cadre de ces événements. « Il faut également tenir compte des autres secteurs qui ne sont pas sous la mainmise de la population malgache. On peut citer, entre autres, les télécommunications, la digitalisation et l'assurance. En tout, ces chaînes d'idées issues des différentes résolutions prises à l'issue de ces événements et qui renferment cette vision de développement générationnelle seront traduites en actions pratiques et opérationnelles. Nous allons les transmettre à tous les acteurs concernés tels que l'administration, le secteur privé, la société civile, les églises et les jeunes en particulier. Nous précisons qu'il ne s'agit pas d'un processus électoral pour soutenir un homme mais d'une démarche inclusive pour rassembler des idées contribuant au développement du pays », a conclu le coordonnateur du HFKF.