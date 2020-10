Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka diaspora malgache - Madagascar victime de l'ostracisme de l'Etat

Eddy Ramanirabahoaka, diaspora malgache, estime que Madagascar est victime de l'ostracisme de l'Etat.

D'après un membre de la diaspora malgache en France et du Groupe de Réflexion et d'Echanges (GRE), Eddy Ramanirabahoaka, Madagascar a été victime d'ostracisme des dirigeants qui se sont succédé au pouvoir durant les quatre républiques (1958-2020). Il estime que cet ostracisme est marqué surtout par la déficience de volonté politique relative à la continuité de l'Etat. Les différents Présidents de la République ont banni leurs adversaires politiques dont ils ont redouté la puissance ou l'ambition.

Infrastructures. Ce membre de diaspora malgache a réitéré que les Présidents de la République qui ont gouverné successivement durant les 60 ans d'indépendance ont laissé des infrastructures et des travaux du développement de Madagascar. Mais le manque de volonté politique pour la dynamisation et l'entretien des acquis a engendré la paupérisation de la population. Madagascar figure actuellement sur la liste des pays les plus pauvres de la planète. Le KERE dans le Sud persiste encore, malgré la jouissance des malgaches des quatre différents régimes de la République depuis sa proclamation le 14 octobre 1958.

Rôle prépondérant. Il se demande si la structure de la République convient à l'émergence de Madagascar. Pour Eddy Ramanirabahoaka , l'instauration d'un « Etat malagasy » conforme à l'histoire et à la culture malagasy à la place de « République de Madagascar » s'avère nécessaire. Et lui d'ajouter que le Chef de cet l'Etat malagasy est élu au suffrage universel direct avec un mandat de sept ans, renouvelable une fois. Il représente Madagascar à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Mais c'est le Premier ministre qui est le principal Chef de l'exécutif. Il est élu à l'Assemblée Nationale par son programme. Ce membre de GRE a fait allusion à la période du Royaume de Madagascar où le Premier ministre a joué un rôle prépondérant dans le gouvernement, à l'instar du Premier ministre Rainilaiarivony, homme politique malagasy qui a vécu un temps record au pouvoir (plus de 32 ans de règne). Ainsi, Eddy Ramanirabahoaka a martelé que l'émergence de Madagascar dépend de la bonne gouvernance du Premier ministre.