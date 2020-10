Burkina Faso: Revalorisation des pensions des retraités - Le gouvernement donne son quitus

L'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu, le mercredi 14 octobre 2020 à Kosyam, sous la présidence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs sujets étaient sur la table du gouvernement.

Le gouvernement a prévu 280 millions F CFA à répartir au titre de la subvention de l'Etat aux candidats qui seront retenus par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la présidentielle du 22 novembre 2020. C'est ce qui ressort du conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2020, tenu à Ouagadougou.

Le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a indiqué que l'exécutif a pris un décret portant fixation dudit montant en conformité avec les textes en vigueur.

En plus, les ministres ont adopté deux autres décrets portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour le 1er tour de l'élection du Président du Faso et les élections législatives.

Les deux textes fixent l'ouverture de la campagne, a fait savoir le ministre, au samedi 31 octobre 2020 à 00 heure et la fin de la campagne au vendredi 20 novembre 2020 à 24 heures.

Outre les questions électorales, la rencontre gouvernementale s'est penchée sur un rapport relatif à la revalorisation des pensions par la Caisse autonomes de retraites des fonctionnaires (CARFO).

A la lumière des résultats du forum national sur les retraites, tenu les 12, 13 et 14 janvier 2017 et d'une étude commanditée par la CARFO sur la question, le gouvernement a décidé d'une revalorisation des pensions de 2,5% pour les catégories A, B et P et les officiers de l'armée et de 5% pour le reste des pensionnaires de la CARFO, a expliqué M. Dandjinou. Il a, en outre, soutenu que l'incidence financière de cette revalorisation s'élève à plus d'un 1 milliard 493 millions F CFA.

Au titre du ministère de la Santé, un rapport sur la conclusion d'un marché d'entente directe pour faire face à la pandémie de la COVID-19 a été adopté.

« Conformément à la loi qui dispose que les ententes directes d'un marché de 500 millions F CFA doivent passer en conseil des ministres, ce sont des marchés de plus d'1 milliard 783 millions FCFA qui ont été présentés », a relevé le porte-parole du gouvernement.

Commémoration du 15 octobre 2020

Il s'agit des marchés portant sur la réhabilitation et la réfection de bâtiments, la fourniture de matériel au profit du Centre hospitalier de Tengandogo, de la réhabilitation de la station d'épurement des eaux usées du Centre hospitalier de Tengandogo et d'acquisition des médicaments de spécialité au profit du CORUS-COVID.

Les ministres ont aussi adopté dans le secteur de la santé un rapport relatif à la répartition du 2e lot de 77 ambulances à livrer dans le cadre des 300 ambulances au profit des communes.

Pour le compte du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, le conseil a pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord du Millennium chalenge account, conclu le 13 août 2020 à Washington entre le Burkina Faso et le Millennium chalenge corporation pour le financement du second compact.

Cet accord, a rappelé le porte-voix de l'exécutif, vise, entre autres, à renforcer la gouvernance et le cadre institutionnel du secteur de l'énergie, à doter le Burkina Faso d'infrastructures énergétiques fiables accessibles aux ménages et aux entreprises.

Le conseil des ministres a, par ailleurs, approuvé un rapport sur l'autorisation d'un contrat commercial pour les travaux de construction de la route Banfora-Sidéradougou-Gaoua dans sa phase 1.

Un point sur la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara a été fait aux membres du gouvernement.

« Le programme sera marqué par un dépôt de gerbes au niveau du mémorial Thomas Sankara par le président du Faso dans l'après-midi du 15 octobre.

Dans la matinée, l'université Ouaga II, sera baptisée université Thomas-Sankara », a détaillé le ministre en charge de la communication.