Cote d'Ivoire: Promotion du genre - La Comnat-ALPC sensibilise des acteurs de la société civiles

Plusieurs représentants d'organisations de la société civiles, Ong et leaders communautaires ont pris part, du 7 au 10 octobre 2020, à Grand Bassam, à un atelier de plaidoyer axé sur le genre et les dangers liés à la prolifération des Armes Légères et de Petits Calibres (ALPC).

Initié par la Comnat-ALPC en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement (Pnud), cet atelier avait pour but de de favoriser la prise en compte de la dimension du genre, dans la lutte contre la prolifération des ALPC dans les communautés frontalières.

De façon spécifique il s'agissait pour les participants de faire l'état des lieux de la prise en compte de la prolifération des ALPC en côte d'ivoire, indiquer le rôle des Organisations féminines et des ONG qui travaillent sur le genre dans la sensibilisation sur les dangers liés à la prolifération des ALPC..

Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet transfrontalier sur la circulation illicite de la détention illégale d'ALPC (GFFO), est financé par le Ministère Fédéral des affaires étrangères Allemand et exécuté par le PNUD, en partenariat avec la Commission Nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC).

Il a enregistré 32 participants issus des Organisations de la Société Civile (OSC), des ONG et autres structures communautaires.

Plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours des travaux. Notamment : « la problématique des ALPC, défis et enjeu, les nouvelles menaces (terrorisme) », « les notions et définitions des concepts du genre », « ALPC, la politique nationale du genre VBG, les rôles missions, actions de la société civile pour une sécurité inclusives ».

A la cérémonie d'ouverture, Assandé Arsène, représentant le représentant résident du PNUD en côte d'ivoire, a souligné que le PNUD accompagne le gouvernement de Côte d'Ivoire, depuis des années, à lever tous les obstacles à l'Emergence d'un leadership féminin dans tous les secteurs d'activités pour un développement humain harmonieux.

« C'est donc naturellement que le PNUD s'est engagé à intégrer la problématique du genre non seulement dans tous ses programmes, mais surtout à faire le plaidoyer pour une intégration accrue des femmes au sein des institutions et programmes sécuritaires » a-t-il souligné.

Pour sa part, Djokouehi Léon, secrétaire exécutif représentant le président de la ComNat-Alpc, indiqué qu'il est important que les femmes puissent intégrer la lutte contre la prolifération des ALPC dans leurs activités. D'où la tenue de cet atelier de plaidoyer.

Il a exprimé sa gratitude au PNUD et à la République Fédérale d'Allemagne pour leur soutien constant à la mise en œuvre de la politique sécuritaire de la Côte d'Ivoire, en particulier, son appui technique et financier à la ComNat-ALPC.

« Nous estimons que pour assurer la sécurité de tous sans distinction de sexe, il est important que vous les leaders communautaires, les organisations de la société civile et les Organisations non Gouvernementales, puissiez intégrer la lutte contre la prolifération des ALPC dans vos activités » a-t-il souhaité.