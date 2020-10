Congo-Kinshasa: Stigmatisation, discours de haine tribale... - Les Banyamulenge demandent au Gouvernement de déférer les auteurs intellectuels devant la justice !

Les Banyamulenge sont depuis un temps au cœur d'une forte polémique en République Démocratique du Congo. A la base, les vrais-faux mises en place de la commune rurale de Minembwe, "opérées" par le Ministre de la Décentralisation, Me Azarias Ruberwa Manywa.

Ils en ont assez d'essuyer des rejets dans une terre qui est aussi la leur. Dans leur ras-le-bol, ceux vivant à Kinshasa sont montés au créneau, pour exiger l'implication personnelle des autorités compétentes de la République pour mettre un terme à cet élan de division qui, lentement mais surement, commence à s'installer en RDC. C'était à l'occasion d'un point presse animé par MM. Charles Mukiza, Président de la communauté Banyamulenge à Kinshasa, Alexis Gisaro, Thaddée Mutware et Joseph Nzeyimana, tous trois membres du comité de suivi.

C'était ce mercredi 14 octobre 2020 au Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS) dans la commune de la Gombe. Ils ont saisi cette opportunité, pour condamner des messages et discours de "haine et mensongers" intentionnellement montés par certains autorités politiques et ecclésiastiques de la République démocratique du Congo. Ainsi, ils demandent aux autorités de la République de "déférer devant la justice tous les auteurs desdits discours de haine et d'appel à la violence, et de les sanctionner conformément à l'appel lancé par le Président de la République sur cette question". Mais également, d'interdire toute action ou activité susceptible de soutenir ces appels à la haine ethnique.

Dans leur déclaration, ces représentants de la communauté Banyamulenge ont témoigné leur profonde indignation face aux messages extrémistes qui inondent les réseaux et présentant leur communauté comme étant des «nuisibles étrangers», interprétant même la décision du Chef de l'Etat, sur l'annulation des travaux d'installation de Minembwe en commune rurale, en une victoire. Alors que, ont-ils rappelé, le Président Félix Tshisekedi avait pris cette décision pour maintenir la paix sociale, conformément au Conseil des Ministres du 9 octobre dernier.

Aussi, ces derniers ont également condamné des messages et discours qu'ils ont qualifié de "haine et mensongers" intentionnellement montés par certains autorités politiques et ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles ils ont cité le président de l'ECIDé, Martin Fayulu ; l'ancien ministre Justin Bitakwira, M. Valentin Mubake, Mgr Muyengo, Evêque d'Uvira, pour ne citer que ceux-là.

Très consternés, ceux qui se réclament de la communauté Banyamulenge ont demandé aux autorités de la République de "déférer devant la justice tous les auteurs desdits discours de haine et d'appel à la violence, et de les sanctionner conformément à l'appel lancé par le Président de la République sur cette question". Mais également, d'interdire toute action ou activité susceptible de soutenir ces appels à la haine ethnique.

En outre, il a été demandé au Gouvernement central, en marge de ce point de presse, d'examiner la question de la Communauté de Minembwe dans une approche globale et purement administrative qui implique les autres entités créées au même moment et par les mêmes actes en évitant sa singularisation qui dénote une discrimination.

Enfin, le gouvernement devra prendre des mesures nécessaires et urgentes en vue d'éviter que les discours de haine ou d'incitation à la haine ne provoquent davantage de violences dans les hauts plateaux de Minembwe déjà meurtris par une situation d'insécurité qui a eu comme conséquences des milliers des morts, des centaines des villages brûlés et complètement rasés.

Au terme de leur allocution, ces membres de la Communauté Banyamulenge ont réitéré leur indéfectible soutien aux actions du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à toutes les institutions de la République.