Algérie: Campagne référendaire - La mobilisation de plus en plus forte

Constantine — Les quotidiens paraissant dans la région Est du pays ont souligné, dans leur édition du jeudi, qu'au terme d'une semaine de campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, la mobilisation est de plus en plus forte pour réussir le rendez-vous du 1er novembre prochain.

"Les partisans du "oui" investissent la scène" titre L'Est Républicain évoquant la campagne de sensibilisation et d'explication du projet de l'amendement constitutionnel menée par les chefs de partis politiques, les acteurs de la société civile et les responsables d'organisations patronales et syndicales.

La publication, éditée à Annaba, relève que pour les partisans de la nouvelle Constitution, qui animent des meetings au quatre coin du pays, la réforme de la loi fondamentale traduisait "la volonté indéniable du chef de l'Etat d'aller de l'avant sur la voie de la concrétisation des aspirations du peuple en vue de réaliser des avancées démocratiques irrévocables pour le peuple algérien et la nation".

Le Quotidien de Constantine a répercuté le passage du Professeur Makhlouf Sahel, Juriste et professeur des universités en science politique et relations internationales sur les ondes de la chaîne III de la radio Algérienne affirmant que le projet de l'amendement constitutionnel consacre "une nouvelle organisation en se focalisant sur l'équilibre des pouvoirs".

Le même titre revient sur le programme de formation sur la gestion administrative et l'application du protocole sanitaire lors du scrutin, lancé au profit de 14 000 encadreurs à Constantine et souligne que les encadreurs du rendez-vous du 1er novembre prochain, ont cette lourde mission du travail de voisinage du début à la fin du processus électoral et ce au sein des centres et bureaux de vote.

L'appel du ministère de la Communication a l'ensemble des institutions médiatiques nationales et étrangères accréditées en Algérie à soumettre leur dossier de demande d'accréditation pour assurer la couverture médiatique du Référendum sur le projet de l'amendement constitutionnel a été, en outre, largement répercuté dans plusieurs titres.