Angola: La lutte contre le Covid-19 se poursuivra, selon le PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu jeudi une attention accrue pour lutter contre la pandémie de Covid-19, comme moyen de contrôler sa circulation dans les communautés.

Dans son message sur l'état de la nation, présenté à l'Assemblée nationale, João Lourenço a souligné la réaction immédiate des autorités angolaises, dans la lutte contre la pandémie, avec la création de 161 équipes d'intervention rapide et l'augmentation de la capacité des lits dans les unités sanitaires.

Il a révélé que la capacité des lits dans le pays est passée de 625 à 5.000 unités, alors qu'en termes de soins intensifs, il y avait une augmentation de 289 à 1.029 lits.

Pour la prévention et la lutte contre la pandémie Covid-19, l'Exécutif a déjà dépensé 43 milliards de kwanzas, dans l'acquisition de 640 tonnes de matériel de biosécurité, de matériel de laboratoire, de tests, de lits, plus de 700 respirateurs artificiels et médicaments invasifs et non invasifs , a déclaré le Président de la République.

João Lourenço a également souligné l'acquisition de cinq laboratoires de biologie moléculaire et de sérologie, pour les provinces de Huambo, Luanda, Lunda Norte et Uíge, portant la capacité quotidienne à 13 mille tests au niveau du pays.

Des centres de traitement Covid-19 ont également été construits dans la zone économique spéciale (ZEE), à Luanda, et des hôpitaux de campagne à Cabinda et Lunda Norte, ainsi qu'aux provinces de Zaire, d'Uíge et de Cunene, a précisé João Lourenço.