Angola: Le pays félicite le PAM pour l'attribution du prix Nobel de la paix

Rome — La représentante permanente de l'Angola auprès du Programme alimentaire mondial (PAM), Maria de Fátima Jardim, a exprimé la "grande satisfaction" du pays pour l'attribution du prix Nobel de la paix 2020 à cette agence des Nations Unies.

Dans un message adressé au Directeur exécutif du PAM, David Beasley, la diplomate déclare que «l'attribution de ce prix est une reconnaissance de l'excellent travail que le PAM a accompli pour aider les situations d'urgence, afin de sauver des vies et d'améliorer la nutrition, en particulier de enfants et femmes en mobilisant de la nourriture et d'autres ressources auprès de généreux donateurs ».

Dans le message parvenu à l'Angop, Fátima Jardim rappelle que pendant le difficile conflit interne, à la fin du siècle dernier, «l'Angola a eu le privilège de connaître et de bénéficier du soutien solidaire du PAM» et remercie, par conséquent, «en au nom du Gouvernement angolais, la contribution que le PAM a apportée au développement du pays ».

Le PAM, dont le siège se trouve à Rome, est la plus grande organisation humanitaire du monde et soutient quelque 91,4 millions de personnes dans 83 pays. Sa fonction principale est de fournir une assistance dans les situations d'urgence et de travailler avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience.