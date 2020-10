Sénégal: Assistance sociale - 56 millions des USA aux sinistrés des inondations

«Le gouvernement américain, à travers le Bureau d'assistance humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a débloqué une aide plus de 56 millions de FCFA (100 000 $) pour appuyer les activités de secours menées à la suite d'inondations dévastatrices qui se sont produites au Sénégal», lit-on dans un communiqué de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique (USA) à Dakar, parvenu à la rédaction hier, mercredi 14 octobre.

«L'assistance aux victimes des inondations est une preuve supplémentaire de la relation solide qui existe depuis 60 ans entre les États-Unis et le Sénégal», ajoute la source. «Ce fonds d'urgence, consécutif à une demande d'assistance du gouvernement du Sénégal et annoncé par l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, le Dr Tulinabo Mushingi, lors d'une déclaration de catastrophe naturelle au mois de septembre, permettra à la fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) de venir en aide aux ménages les plus touchés par les inondations», poursuit-elle.

«Le financement du gouvernement américain soutiendra les activités qui seront mises en œuvre au cours des quatre prochains mois, en se concentrant sur les régions du Sénégal ayant les besoins les plus urgents et les plus non satisfaits et en complétant les interventions en cours du gouvernement du Sénégal et les organisations non gouvernementales. Cette aide du gouvernement américain vient s'ajouter à un financement de plus de 184 millions (330 000 dollars) de la FICR déjà engagé pour venir en aide aux familles touchées par les inondations», conclut le document.