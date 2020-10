Egypte: 10 millions de citoyens examinés dans le cadre de l'initiative présidentielle de suivi et de traitement des maladies chroniques

La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed, a déclaré mercredi 14 octobre 2020 que dix millions 10 mille 848 de personnes avaient été examinées dans le cadre de l'initiative "100 millions de citoyens sains", lancée par le président Abdel Fattah Al-Sissi pour l'examen médical et le traitement des maladies chroniques, et la détection précoce de la néphropathie chronique.

Selon le porte-parole du ministère de la santé, Khaled Megahed, le traitement a été dispensé gratuitement à un million et 385 mille et 199 citoyens, dont 388 mille et 170 cas d'hypertension artérielle et 419 mille cas de diabète.

"L'initiative vise à examiner tous les citoyens âgés de plus de 40 ans, à détecter et traiter les maladies chroniques, selon les directives de la ministre Hala Zayed", a annoncé Megahed.

Les services fournis par l'initiative comprennent le dépistage des maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle et maladies cardiovasculaires). Elle permet également un dépistage précoce de la néphropathie pour les patients souffrant de maladies chroniques, ainsi que la mesure de l'indice de masse corporelle, a-t-il ajouté.

"L'initiative continue d'examiner les citoyens jusqu'au 31 décembre", a-t-il indiqué, appelant les citoyens de plus de 40 ans à se rendre dans les lieux où les services de l'initiative sont fournis pour effectuer les examens médicaux nécessaires, ainsi que les citoyens de moins de 40 ans et souffrant de maladies chroniques pour vérifier leur état de santé.

L'initiative a été lancée le 21 juin dernier, pour surveiller l'état de santé des personnes atteintes de maladies chroniques inscrites dans la base de données de "100 millions de citoyens sains".