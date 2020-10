Afrique Centrale: Réunion parallèle de haut niveau sur la Violence Basée sur le Genre et Droits des Filles dans le centre du Sahel

communiqué de presse

Un consortium d'organisations organise un événement parallèle virtuel de haut niveau sur le thème : « Violence basée sur le genre, droits des filles et des femmes au Sahel central », en marge d'une table ronde ministérielle sur le Sahel central, le 20 octobre 2020, à Copenhague, Danemark. L'événement parallèle de haut niveau aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 de 15h30 à 17h00 CEST (13h30 à Dakar, 14h30 à Abuja, 16h30 à Nairobi).

L'événement attirera l'attention sur les lacunes et les besoins de prévention et de réponse aux VBG dans le Sahel central et appellera à des engagements concrets de la part de multiples parties prenantes de l'Appel à l'action sur la protection contre les VBG dans les situations d'urgence et plaidera pour une solidarité mondiale autour des les droits des femmes et des filles et pour l'élimination de la violence basée sur le genre.

Mme Mette Thygesen, représentante du ministère danois des Affaires étrangères, prononcera le discours d'ouverture et M. Mabingue Ngom, Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre va présider l'événement. Des jeunes femmes du Mali, du Burkina Faso et du Niger prendront la parole lors de l'événement. Des organisations de femmes mettront en évidence leurs expériences et perspectives en matière de prévention, de réduction des risques et de réponse à la violence basée sur le genre. Des représentants des gouvernements et partenaires concernés adresseront les défis soulevés par les filles et les prestataires de services.

Organisé par Care International, Plan International, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR), les principaux objectifs de l'événement sont d'amplifier les voix et les priorités des filles du Sahel. Les participants auront une occasion unique d'entendre les histoires des filles survivantes de VBG et d'apprendre des expériences de première main.

Les détails de l'événement parallèle virtuel de haut niveau sont disponibles dans la note conceptuelle. Cliquez ici pour vous inscrire et participer.

Qui nous sommes ?

Care International est une organisation humanitaire et de développement dont la mission est de Sauver des vies, vaincre la pauvreté et parvenir à la justice sociale. Nous plaçons les femmes et les filles au centre de notre action car nous savons que nous ne pouvons pas vaincre la pauvreté tant que tout le monde n'accèdera pas à l'égalité des droits et aux mêmes chances.

Plan International est une organisation humanitaire et de développement qui promeut les droits des enfants et l'égalité des filles. Plan œuvre pour un monde juste, en travaillant avec les enfants, les jeunes, nos soutiens et partenaires.

Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) est le forum au niveau mondial pour la coordination et la collaboration dans le cadre de l'Approche Cluster sur la prévention et la réponse aux VBG dans les situations humanitaires. Il est coordonné par l'UNFPA et rassemble des acteurs de toute la communauté humanitaire.

United Nations Population Funds (UNFPA) est l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive. La mission de l'UNFPA est de créer un monde où chaque grossesse est souhaitée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est épanoui.

Contact:

Mahamoudou Guimbayara, Coordonnateur régional du plaidoyer humanitaire, Care International, Afrique de l'Ouest |mahamoudou.guimbayara@care.org |Tel : +22390457072 - Bamako, Mali; et Rakietou Hassane Mossi, Chargée régional de la communication et appui , Care International|Rakietou.HassaneMossi@care.org | Tel: +227 92199155

Noemi Dalmonte, Conseillère en matière de violence basée sur le genre, chef d'équipe de la GBV AoR en Afrique de, +39 334 66 52 366, dalmonte@unfpa.org; and Philippe Carr, Spécialiste de la communication de l'AoR GBV , carr@unfpa.org +353 86 365 2207

Karen Falk Mygind, Conseillère politique , Plan International Denmark | karen.mygind@planbornefonden.dk | Tel: +45 53 65 62 71 - Copenhagen, Denmark

Jacob Enoh Eben| Conseiller régional en communication, UNFPA WCARO | eben@unfpa.org | Tel: +221 77 358 66 62 - Dakar, Sénégal