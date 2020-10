Maroc: Le Discours Royal présente des conditions propices pour la mise en œuvre du nouveau modèle économique

Casablanca — Les Hautes Directives Royales, données lors du discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la rentrée parlementaire, pour enrayer les effets de la crise économique constituent des conditions propices pour la mise en œuvre du nouveau modèle économique, a souligné Aawatif Hayar, présidente de l'Université Hassan II de Casablanca.

Dans ce sens, le Souverain a également présenté le plan de relance économique, avec des mécanismes de renforcement de la résilience sociale, précisant que la dynamique économique sera accompagnée par la généralisation de la couverture et protection sociale et devra être articulée à la promotion sociale et l'amélioration de la vie des citoyens, a fait savoir Mme Hayar, dans une déclaration à la MAP.

"Lors de l'ouverture de la première session de la cinquième année législative du dixième mandat législatif, et dans un contexte particulier, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a fait un constat clair et détaillé des situations économique et sociale dans notre pays, et ce dans le cadre de la conjoncture actuelle liée à la pandémie du coronavirus. Il a aussi souligné le dysfonctionnement et déficits structurelles et en terme de performance révélés par cette crise", a-t-elle noté.

Ce discours, a poursuivi Mme Hayar, appuie la relance économique reposant sur le fonds d'investissement stratégique créé pour faire face aux effets économiques et sociaux engendrés par la pandémie et auquel Sa Majesté Le Roi a décidé de donner le nom du "Fonds Mohammed VI pour l'Investissement".

Par ailleurs, ce fonds a déjà montré son efficacité depuis le début de la crise en permettant à plus de 20.000 entreprises d'atténuer l'effet de la crise et sauver des emplois, a-t-elle précisé, ajoutant qu'il sera renforcé et soutenu par une subvention de l'état pour encourager les investissements nationaux et internationaux.

Selon Mme Hayar, Le Souverain a précisé que la réussite de ce plan reposera sur l'adoption des règles de bonne gouvernance des établissements du secteur publique et la reddition des comptes ainsi qu'un nouveau contrat social précisant les droits et obligations de tous les acteurs.