Maroc: Le pays et l'Indonésie, des références de l'Islam du juste milieu pour le monde occidental

Jakarta — Le Maroc et l'Indonésie qui promeuvent les valeurs de modération et de tolérance constituent des références de l'Islam du juste milieu pour le monde occidental, a affirmé le directeur général pour l'Asie-Pacifique-Afrique au ministère indonésien des Affaires étrangères, Desra Percaya.

"Forts de leurs approches fondées sur la modération et la tolérance, le Maroc et l'Indonésie disposent des atouts nécessaires pour faire prévaloir l'Islam du juste milieu dans le monde entier", a relevé M. Percaya, qui s'exprimait au cours d'un webinaire organisé sous le thème "L'Islam du juste milieu du point de vue du Maroc et de l'Indonésie".

Le responsable indonésien a, de même, mis en avant les importants acquis cumulés par les deux pays en matière de formation des cadres religieux et la lutte contre toute forme de radicalisme et d'extrémisme, notant que ces dénominateurs communs ont rapproché de plus en plus les deux pays malgré l'éloignement géographique.

Même son de cloche chez l'ambassadeur de l'Indonésie au Maroc, Hasrul Azwar, qui a salué les efforts consentis par les deux pays en faveur du renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment les domaines religieux et culturel.

Il a aussi mis en exergue la solidité des relations maroco-indonésiennes, précisant que les échanges "Business to Business" et "People to People" ne cessent de s'intensifier entre les deux pays frères au fil du temps.

Quant à l'ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadie Benabdellah, il a salué la bonne tenue de la coopération bilatérale qui depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1960 a été empreinte de respect mutuel et de cordialité.

Sur le plan international, M. Benabdellah a évoqué la position constante et ferme des deux pays vis-à-vis de la question palestinienne ainsi qu'envers toute autre cause juste et légale.

De son côté, le directeur de Dar Al Hadith Al Hassania, Ahmad El Khamlichi, a fait savoir que la coexistence et le respect des différences promus par les deux pays dressent la base d'une société mondiale pacifique et conditionnent l'avenir de l'humanité.

Dans une intervention similaire, le président du Centre académique international des études soufies et esthétiques, Aziz Idrissi El Kobaiti Al Hasani, a qualifié d'exceptionnelle la place qu'occupent le Maroc et l'Indonésie à l'extrême Est et Ouest du monde islamique, précisant que ces deux pays ont beaucoup de similitudes et partagent les préceptes du juste milieu.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de commémoration du 60è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Indonésie.

Les deux pays sont plus que jamais déterminés à œuvrer main dans la main pour la consolidation de leurs relations, tout en hissant les échanges économiques au rang de l'excellence des relations politiques et diplomatiques bilatérales.