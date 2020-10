Congo-Brazzaville: Coopération - Le Congo et l'AIEA évaluent les projets technologiques

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et l'administrateur principal des projets de coopération technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Michel Warnau, ont fait un état des lieux de l'exécution à mi-parcours d'un certain nombre de projets.

La contribution à la surveillance épidémiologique des maladies tropicales négligées pour l'Institut de recherche en sciences de la santé et du projet sur l'établissement des capacités nationales pour surveiller la pollution marine et l'évaluation des risques connexes sur l'environnement et la société pour l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, la signature du Programme cadre national (PCN), ont fait partie des questions évoquées lors de la séance de travail virtuel entre le ministre en charge de la Recherche scientifique et l'administrateur des projets de coopération de l'AEIA.

Les contributions au budget régulier de l'AIEA et la réexportation de deux sources radioactives de cobalt 60 encore présentes en territoire congolaise n'ont pas été mises en marge des échanges.

Les responsables des projets ont fait savoir que les bâtiments devant les abriter sont en cours de réhabilitation, les travaux exécutés à 84% prendront fin sous peu. Dans le cadre du projet sur la surveillance de la pollution marine, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a reçu un premier lot de matériel. D'autres commandes de matériel ont été initiées par l'AIEA.

La coopération technique, quant à elle, s'élargit sur l'élaboration d'un programme complet de lutte contre le cancer et la médecine nucléaire, le renforcement des activités d'infrastructures réglementaires dans tous les domaines et l'amélioration de la productivité animale et végétale.

Faisant référence au PCN, Michel Warnau a pris l'engagement de diligenter le processus de la signature dans un délai raisonnable. Il a appelé le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou à s'impliquer pour le paiement des arriérés de la contribution budgétaire en vue de la récupération du droit de vote et éviter le handicap sur la mise en œuvre du programme de 2022.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a fait le point du travail interministériel sur la finalisation du Plan de sécurité de transport avec l'assistance de l'AIEA conformément à la réglementation internationale en vigueur pour le transport de la source radioactive.

Par ailleurs, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a informé la coopération technique de la promulgation par le Congo des lois autorisant l'adhésion à la convention commune sur la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ainsi que celle autorisant l'adhésion à la convention sur la sûreté nucléaire.

« Je voudrais rassurer, qu'en dehors de ces deux conventions promulguées, il y' en aura trois autres qui seront examinées avant la fin de l'année et aussi les deux lois nationales portant sur la sûreté nucléaire et l'organisme de gestion », a-t-il indiqué, en soulignant que les deux sources cobalt 60 présentes au Congo vont être rapatriées avant la fin de cette année.