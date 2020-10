Congo-Brazzaville: 4ème Relico - La fondation Mfumu et Alphonse Chardin Nkala récipiendaires de l'édition 2020

Les lampions de la quatrième édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico) se sont éteints le week-end dernier à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. La cérémonie a été marquée par la remise solennelle du Grand prix Jean Malonga dans ses versions « Mécénat » et « Création ».

Organisée sur le thème « Littérature, legs et mémoire », la quatrième édition de la Relico a été sanctionnée par la remise officielle du Grand prix Jean-Malonga "Mécénat" à la fondation Mfumu que préside Donald Mfumu. Quant au Grand prix littéraire Jean-Malonga version "Création", il a été décerné à Alphonse Chardin Nkala, romancier, poète, et acteur culturel.

Le président du PEN Centre Congo, Florent Sogni Zaou, a précisé dans son mot de remerciement que le Grand prix dans sa version « Création » récompense l'ensemble de la carrière d'un écrivain, tous genres confondus. Il est attribué à toute personne ayant dépassé le nombre de trois titres alors que le Grand prix version « Mécénat » est accordé à toute personne morale( un individu, une association, une société). C'est un geste de remerciement à cette personne qui leur apporte le soutien.

Florent Sogni Zaou a profité de l'occasion pour fixer la date de la cinquième édition. « La quatrième édition ne nous laisse pas chaos sur le carreau. Nous avons toujours espoir et c'est cet espoir qui nous fait programmer la cinquième édition de la Relico que nous prévoyons pour les 7, 8 et 9 octobre 2021 », a-t-il annoncé.

Clôturant la quatrième édition, Claure Kombo, conseiller aux lettres, à l'édition et à la vulgarisation, représentant le ministre de la Culture et des Arts, a souligné l'importance du secteur culturel qui est indéniablement un levier essentiel de développement susceptible de concourir à la diversification de l'économie nationale tant prônée par le président de la République, chef de l'Etat, grand protecteur des arts et des lettres, Denis Sassou N'Guesso. Quant au ministère de la Culture et des Arts, a-t-il indiqué, il apportera toujours son appui dans la mesure du possible.

« Je ne voudrais pas vous rappeler la place qu'occupe Jean Malonga au panthéon de la littérature congolaise, mais il plait de constater que le Grand prix inscrit par votre association PEN Congo Brazzaville porte le nom de ce prestigieux écrivain signataire de l'acte de naissance de la littérature congolaise. C'est une initiative que nous louons vivement. Aux différents récipiendaires de cette édition je leur adresse mes chaleureuses félicitations et une invitation à plus de créativité. A tous ceux qui n'ont pas été retenus, la porte du succès reste ouverte ; à vous de faire preuve de persévérance et d'ingéniosité », a déclaré Claure Kombo.

Rappelons que la quatrième édition a été organisée par l'association PEN Centre Congo Brazzaville en partenariat avec la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville et l'association Culture Elongo avec le soutien de l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo.