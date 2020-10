Congo-Brazzaville: Littérature - Henrienne Wongudi publie « Surmonter le découragement »

L'ouvrage « Surmonter le découragement » est la première œuvre littéraire de Henrienne Wongudi dans laquelle elle relate la manière dont le jeune d'aujourd'hui voit les difficultés de la vie, et comment il envisage de les surmonter. Plusieurs facteurs, à savoir l'ambition, la peur, les risques, le courage et bien d'autres y sont évoqués.

Paru en octobre 2020 aux éditions Edilivre, le livre « surmonter le découragement » est une sorte de guide pour toute personne qui traverse des moments difficiles, un mode d'emploi pour celle qui n'en a pas encore rencontrés et un rappel pour celle qui en a déjà traversés.

Ce roman est couronné par l'histoire complexe d'une jeune fille congolaise étant passée par différentes épreuves et faisant de cette partie du livre une sorte de témoignage. Son histoire est un résumé vivant et le meilleur exemple que ce livre aurait pu avoir.

« Par deux points ne passe qu'une et une seule droite, votre premier point est votre point de départ et votre deuxième, l'extrémité, est votre point d'arrivée, et votre droite, elle, est votre parcours. Telle est la vie lorsque l'on se donne des objectifs, on commence quelque part, on trace sa ligne pour arriver à son objectif. Dans ce livre, vous vous retrouverez, vous apprendrez et prendrez conscience que les difficultés ne sont qu'une étape de la vie et qu'elles entraînent le changement. », exhorte l' auteure aux pages 7 et 8

« Surmonter le découragement » est aussi un recueil de citations qui correspondent aux situations évoquées, avec une partie de l'expérience de chacun des auteurs qui illustre parfaitement son contenu. Il témoigne les réalités de la vie et des faits qui vont avec. La vie quant à elle n'est qu'un enchainement de vicissitudes et d'épreuves auxquelles l'homme est constamment formé à y faire face.

« La vie est un voyage, une aventure, elle est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Elle se repose sur un équilibre et une harmonie des choses et, sans ces deux facteurs, l'homme ne comprend point le sens de sa vie et n'arrive pas à la vivre. », a-t-elle poursuivi.

Henrienne Wongudi est une jeune congolaise née à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Elle s'est intéressée à la littérature grâce à Christian Tshimanga qui lui fait découvrir le monde des lettres. Le livre « Surmonter le découragement » compte cinquante pages.