Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - La plateforme « Femme vaillante, Côte d'Ivoire-USA » sensibilise à la culture de la paix

Dr Breant Mariam est enseignante de droit pénal aux Etats-Unis. Elle est présidente de la plateforme « Femme vaillante, Côte d'Ivoire-USA (Fvcu)».

Présente en Côte d'Ivoire depuis quelques choses, cette américaine d'origine ivoirienne a annoncé, le 14 octobre 2020, à Abidjan-Plateau, une caravane qui va sillonner toutes les régions du pays pour sensibiliser les femmes à la culture de la paix.

« On peut ne pas avoir les mêmes idées politiques mais nous pouvons nous soutenir. On se fait appeler les Vaillantes parce que nous voulons être sur le terrain pour dire non à la violence et oui à la culture de la paix et de l'amour entre nous.

Ma vision c'est de sensibiliser les femmes ivoiriennes de toutes les régions, de toutes les confessions religieuses, de tous les partis politiques. Et ce, pour la sensibilisation à la paix et à l'amour », a expliqué Dr Breant Mariam.

Poursuivant, elle soutenu que sauvez des vies à plus de mérite. « Il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire et nous les femmes devront apaiser les cœurs de tous pour l'avenir de la Côte d'Ivoire », a-t-elle soutenu. Pour elle, ce sont les femmes qui doivent parler à leurs enfants pour qu'ils évitent de se faire manipuler et violenter.

Nous voulons renforcer le rôle de la femme dans l'essor économique et social en les impliquant davantage dans la vie politique de notre pays.

Dr Breant a lancé un appel à Mmes Ouattara, Bédié, Gbagbo pour qu'elles demandent aux enfants de Côte d'Ivoire de ne pas s'entretuer.