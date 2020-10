Togo: Des bâtiments et mobiliers scolaires ainsi que de l'eau potable à 12 villages de Tône et de Kpendjal-Ouest

Douze (12) villages dans la partie septentrionale ont bénéficié de nouveaux bâtiments, mobiliers scolaires et des forages photovoltaïques dans le cadre du projet de Filets sociaux et services de base (Fsb) qui porte entre autres sur la construction des infrastructures socio-économiques de base dans la région des Savanes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet FSB, les 12 communautés, Bola, Bankatimoaga, Babigou, Onabigou, Kpassongue, Tidonte 2 et Nayengue 2 dans la préfecture de Tone et de Tchawolgou, Djankougli, Namoudjoga, Todjena et Ogaro centre dans la préfecture de Kpendjal-ouest, sont dotées de nouveaux bâtiments et mobiliers scolaires ainsi que de forages photovoltaïques.

Démarrés fin Janvier 2020, les travaux de construction de ces ouvrages sont arrivés à terme te la réception provisoire des ouvrages est faite du 13 au 16 octobre 2020, en présence des autorités locales et des représentants des Directeurs régionaux de l'éducation, de la planification et de l'hydraulique.

Pour ce qui est de la réalisation des infrastructures scolaires et mobiliers, il est ) noter que la réception concerne un bâtiment scolaire de trois classes, le bureau du directeur, un dépotoir, deux blocs de latrines à trois cabines chacun et des table-bancs et bureau du Directeur et enseignants par école et des forages photovoltaïques avec des bonnes fontaines, financées à hauteur de 136 929 926 F cfa.

Pour information, l'Infrastructure socio-économiques de base est la composante 1 du projet de FSB, financée par la Banque mondiale et l'état togolais à hauteur de 19,2 milliards de F cfa et piloté par l'ANADEB (Agence nationale d'appui au développement à la base).

Elle a pour objectif de soutenir la réhabilitation et la construction d'infrastructures de base dans les communautés ciblées, afin d'accroître l'accès aux services socio-économiques rattachés.

Sur 57 ouvrages prévus dans la région des Savanes sur 200 au plan national, 30 sont des infrastructures classiques à raison de 27 bâtiments scolaires, 2 marchés et 1 centre communautaire et 27 forages.

Ainsi, à ce jour dans les Savanes, 23 infrastructures sont provisoirement reçues dont 12 bâtiments scolaires, 2 marchés et 9 forages.

Les microprojets sont choisis et soumis par les communautés bénéficiaires à l'Antenne régional d'ANADEB-Savanes, qui à son tour, les soumet à la validation du CORA (Comité régional d'approbation), instance mise en place par le gouvernement togolais pour apprécier la pertinence des microprojets en rapport avec la carte de pauvreté du pays et les priorités des différents secteurs, telles que la santé, la planification, l'éducation et l'hydraulique.