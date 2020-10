Algérie: Douanes - Installation des chefs d'inspection divisionnaires d'Illizi, Djanet et In-Amenas

Illzi — Les nouveaux chefs d'inspection divisionnaires d'Illizi, Djanet et In-Amenas, relevant de la direction régionale des Douanes d'Illizi, ont été installés jeudi dans leurs fonctions.

Il s'agit de l'installation respectivement de Mohamed Kaneche, Abderrahmane Zekani et Hacène Oudjil, lors d'une cérémonie présidée par Djamel Brika, contrôleur général principal, directeur des études à la direction générale des douanes, représentant du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, en présence des autorités de la wilaya.

Dans son allocution d'installation, M. Brika a mis en exergue "la nouvelle dynamique, devant toucher d'autres services des Douanes, et visant à conférer une totale transparence dans les nominations aux postes supérieurs douaniers, sur la base de critères de compétence et de performance, d'esprit de responsabilité dans le respect des lois de la République et la protection des droits du Trésor public".

Ce mouvement périodique des cadres douaniers tend à donner une nouvelle dynamique à la mission importante et sensible des services douaniers sur le terrain, en vue de renforcer les efforts dans le traitement douanier des marchandises, le contrôle rigoureux, la promotion de la performance douanière pour la protection de l'économie nationale et du citoyen, et la lutte contre les différentes formes de fraude et de trafic, a précisé M. Brika.

Ces efforts visent aussi, a-t-il dit, la lutte, en coordination avec les différents corps de sécurité, contre les crimes économiques transfrontaliers, notamment en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et les défis économiques requérant la mobilisation de tous pour réaliser davantage de résultats en termes de recouvrement fiscal, de répression des infractions de change et des transferts illégaux de devises.

Selon le même responsable, ce mouvement traduit un nouvel essor dans la gestion des services douaniers visant la qualification du service public douanier pour prendre en charge les préoccupations du citoyen, l'éradication de la bureaucratie et la lutte contre les différentes formes de pratiques néfastes.