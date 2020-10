Gabon: Situation épidémiologique du mercredi 14 octobre 2020

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 5095 prélèvements effectués,nous avons enregistré 9 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 0,2%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 8 nouveaux cas positifs sur 5 053 prélèvements à Libreville, soit un total de 6 288 cas confirmés ; -Moyen-Ogooué : 1nouveau cas positif sur 42 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 417cas confirmés. Concernant la prise en charge : -3 personnes hospitalisées ; -2 patients en réanimation ; -97 guérisons soit un total de 8 395personnes guéries ;- 0 décès.

Au total, sur 20 6362 prélèvements, nous enregistrons 8 869 cas testés positifs (4,3%) dont 8 395 guéris (94,7%) et 54 décès ; 3 personnes hospitalisées dont 2 en réanimation.

Les gestes barrières

Porter un masque dans les lieux et espaces publics ;-Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ;-Respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre) ;-En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;-Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;-Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;-Nettoyer les objets et les surfaces souillés.