Gabon: Malachie - Apprendre le développement du Leadership aux filles

A l'occasion de la Journée Internationale de la Fille qui a eu lieu ce dimanche 11 Octobre. le programme SHINING BRAINS, (une initiative de l'ONG Malachie, fondée et présidée par Madame Pepecy Ogoulinguende), dont la vision est de développer le Leadership des jeunes filles, a organisé une webconférence afin d'encourager les jeunes filles membres du programme.

Le webinaire était ouvert à toute jeune fille souhaitant y participer et s'est tenu sur la plateforme Zoom. A cet effet, la Présidence a souhaité organiser cette 1ère conférence autour du thème suivant : « L'identité : le rapport avec soi ». L'idée derrière est d'amener les filles à savoir qui elles sont, définir leur vision et mieux choisir leur style de Leadership, car bâtir pour le futur implique des fondations solides.

Trois intervenantes et une Médiatrice aux profils différents ont été conviées à cette webconférence :

Kokra Ange Michèle, Cake designer qui a développé la partie Apprendre à se connaître et à s'aimer, Mettant en exergue l'importance des besoins qu'elle a illustré par la pyramide de Maslow allant des besoins physiologiques (manger, dormir etc.) aux besoins d'accomplissement. Et qui pour un meilleur équilibre émotionnel elle a préconisé de réfléchir et de se mettre en place à un système de valeurs qui régirait notre environnement social et émotionnel.

Ndayisaba Liliane, quant à elle a éduqué les jeunes filles sur les pulsions : rappelant que des pulsions sont des besoins urgents émis par notre corps et qui expriment son bon fonctionnement.

En développant l'aspect sexuel des pulsions dites de vie, elle a rappelé aux filles que l'acte sexuel nécessitait des prérequis tels que connaître son partenaire socialement, émotionnellement, ses aspirations spirituelles et surtout se demander dans quelle optique on le fait, afin d'éviter toute déception et limiter les risques encourus (MST, IST, Grossesse etc).. Céder à une pulsion nécessite de prendre en compte les éventuels risques qui y incombent. Elle insiste aussi sur la dimension spirituelle de l'acte sexuel à prendre en compte avant de s'y prêter.

« Le sexe est censée être la cerise sur le gâteau, d'une relation épanouie » a-t-elle affirmé. Dans le cas où une pulsion ne peut être assouvie, elle doit être immédiatement canalisée (activité sportive, danse etc.). -SIMBI Gwenaëlle, Banquière et Conférencière en intelligence Financière, a défini et expliqué l'importance de l'ambition et des sacrifices qui vont avec : « L'ambition, un désir ardent qui s'allie avec une vision, il faut donc être prêt à en payer le prix ; mais pas aux dépens des autres. Il faut garder en tête le respect des autres, l'amour et l'humilité ».

Fontaine Véronique, Directrice de Banque à Monaco, qui était la modératrice de ce webinairea naturellement distribué la parole aux intervenantes et aux jeunes filles qui désiraient plus d'éclaircissement sur les sujets abordés. En résumé, à travers ces interventions, nous avons appris que : -Apprendre à se connaître est utile pour s'aimer et s'épanouir au quotidien. -Accepter que les émotions ne soient qu'une réponse neurologique qui signale que quelque chose se passe dans notre corps est important pour mieux appréhender les actions, pulsions et sentiments qui en découlent ; mais aussi nos aptitudes, nos capacités, qui nous voulons être et comment nous réagissons vis-à-vis des autres.

Et même sur le chemin de notre ambition, se connaître et être à l'écoute de nos émotions nous permettra de fixer des limites saines à ne pas franchir. Le retour des participantes étaient tellement positif et encourageant, que la Présidence du programme prépare un second webinaire tout aussi instructif avec un panel de qualité.