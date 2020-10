Gabon: Hommage des Mamboundouistes au président pierre Mamboundou

Il y a bien neuf ans que disparaissait l'homme politique et opposant historique Pierre Mamboundou. C'était le 15 août 2011. Ces partisans" Les Mamboundouistes" lui rendent hommage, en ce jour commémoratif de son départ pour l'au-delà. « Grand Homme d'Etat et Esprit brillant ». Né le 06 Novembre 1946 à Mouila, le Président Pierre MAMBOUNDOU était marié et père de cinq (05) enfants. Il est décédé le 15 Octobre 2011 dans des conditions non encore élucidées à ce jour.

En ce jour du souvenir, les MAMBOUNDOUISTES se souviennent de cet homme d'Etat et de cet illustre « héros gabonais ».

Le Président Fondateur de l'Union du Peuple Gabonais (UPG), est un homme politique irremplaçable, c'était aussi un serviteur des plus passionnés de la République. Il a eu une influence colossale pendant vingt deux (22) ans de lutte politique. Le Président Pierre MAMBOUNDOU défendait les intérêts de la Nation et de son Parti politique avec verve.

Il était à l'origine de l'avancée du processus démocratique dans notre pays à la faveur du dialogue politique d'ARAMBO en 2006 initié conjointement avec le Président de la République, feu Omar BONGO ONDIMBA à la suite de leur rencontre du 19 Avril 2006, qui avait aboutie à un dégel politique.

Le président Pierre MAMBOUNDOU était très exigeant à la fois pour son Parti et son Honneur car pour lui, chaque dossier était celui du siècle dont le dernier est celui de l'introduction de la Biométrie dans le processus électoral au Gabon. Il en était le chantre.

Cet homme au destin exceptionnel, agrémenté d'une lutte politique inachevée, attaché à ses propres idées en dépit de l'épreuve difficile de la vie d'un opposant victime de son aura, il n'avait jamais montré un quelconque signe de faiblesse ou de recul face à l'adversité, mais plutôt, a su se conformer à la vérité du temps pour se constituer un véritable statut d'opposant tout le long de son combat politique avec un contenu exemplaire à travers sa présence sur l'échiquier politique national.

Dans le cadre de sa formation politique, il aimait galvaniser les cadres et ses militants pour le combat politique. C'était un homme captivant aux compétences immenses et aux connaissances d'un Atlas.

Le Président Pierre MAMBOUNDOU était un homme politique entier et fidèle, il ne transigeait jamais avec ses valeurs. Une personnalité hors du commun. Les MAMBOUNDOUISTES rendent un vibrant hommage à cet ardent défenseur des valeurs Républicaines et saluent son éloquence et ses grandes qualités.

Fin connaisseur de nos Institutions, il était à la fois respecté et régulièrement sollicité, mais aussi craint pour ses opinions sans concession qu'il accompagnait des traits d'esprit redoutables. Le décès brutal de ce Républicain attriste jusqu'à ce jour les gabonais et tous les Républicains.

Malheureusement, l'héritage politique qu'il a laissé aux gabonais peine à résister à l'épreuve du temps. Nous implorons les faveurs de Dieu pour continuer le combat politique mener par lui, jusqu'à la victoire finale.

En effet, la Bible, ce livre qui porte l'empreinte de l'exactitude nous apprend que nous avons hérité la mort de nos premiers parents que sont, Adam et Eve. Et, il est également fait mention dans cette même Bible, selon une sentence prononcée par Dieu contre les humains que : « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Avec cette disparition, nous vos disciples voyons votre passage à une autre forme de vie.

Puisse Dieu dans ce vaste monde souterrain, vous accueillir et vous accorder la félicité dans l'Elysée.

Fait à Libreville, le 15 Octobre 2020

Le Bureau les MAMBOUNDOUISTES