Angola: Le pays gagne 15 places dans le classement de la liberté de la presse

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué le fait que l'Angola ait gagné 15 places en trois ans dans le classement de la liberté de la presse, comme l'a déclaré l'organisation Reporters sans frontières.

João Lourenço, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, à l'ouverture de la IV session législative de la IV législature, a souligné l'occupation par l'Angola de la 106e position dans le classement de la liberté de la presse, dans l'édition/2019, compilé par les Reporters sans frontières.

Il a mis en exergue la politique de modernisation technologique et de renforcement des infrastructures des entreprises et des instituts publics du secteur de la communication sociale, visant à garantir une plus grande et meilleure performance des professionnels et à augmenter la quantité et la qualité des services fournis aux utilisateurs.

Le Chef de l'Etat angolais a souligné comme le plus grand défi l'extension des signaux de radio et de télévision à l'ensemble du territoire national, comme établi dans le plan de développement national 2018/2022.

Il a apprécié l'expérience pilote du projet de télévision numérique terrestre dans les provinces de Luanda et de Malanje, pour une expansion ultérieure dans tout le pays, en partenariat avec le Gouvernement japonais.

Selon João Lourenço, la Politique nationale de communication sociale est en préparation, qui impliquera la réforme des modèles et services des médias publics, afin de fournir une plus grande qualité et efficacité dans le processus de communication des agents, agences et services de l'État.

L'initiative vise à fournir une meilleure connaissance de l'action gouvernementale et des valeurs éthiques, culturelles et historiques de l'Angola.

Il a évoqué l'adéquation du paquet législatif, comme un impératif pour un plus grand exercice de la liberté de la presse par la classe des journalistes, en vue d'une plus grande exemption et indépendance dans la production d'informations et une plus grande responsabilité dans l'exercice de la profession.

Le Président a également évoqué la promotion du processus d'autorégulation, en tant que mécanisme de garantie d'exemption et d'indépendance dans l'exercice du journalisme, à travers la création de conditions pour la mise en place du comité du portefeuille et d'éthique et pour l'augmentation de la capacité institutionnelle de l'entité de régulation de la communication sociale angolaise (ERCA).