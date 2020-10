Angola: Covid-19 - Le pays réalisera 13 mille tests par jour

Luanda — L'Angola triplera bientôt sa capacité de 4 mille à 13 mille tests par jour, en réponse à l'augmentation du nombre de cas quotidiens de Covid-19, a annoncé jeudi le Président de la République, João Lourenço.

S'adressant à la nation, à l'ouverture de la 4e session législative de la IVe législature de l'Assemblée nationale, João Lourenço a informé que le pays sera en mesure de réaliser quotidiennement sept mille tests RT-PCR et six mille tests sérologiques.

Il a souligné que l'augmentation résulte de l'acquisition de cinq laboratoires de biologie moléculaire et de sérologie, déjà installés et en cours d'installation dans les provinces de Luanda, Huambo, Lunda Norte et Uíge, ainsi que d'autres disponibles dans le pays.

Le Président de la République a indiqué que quatre centres de traitement et hôpitaux de campagne Covid-19 avaient été construits à Viana (province de Luanda), Cabinda et Lunda Norte et adapté et équipé des structures hospitalières à Barra do Kwanza et Calumbo (Luanda), pour traiter et assurer la quarantaine institutionnelle.

Les hôpitaux de campagne de Nzeto (province de Zaire), d'Uíge et de Cunene sont en cours de construction, de même que celui de Soyo (Zaire), ce dernier "une gentillesse des autorités américaines", a déclaré João Lourenço.

En évoquant les efforts de l'Exécutif pour prévenir et combattre la pandémie, le Président de la République a exprimé un sentiment de gratitude à l'égard de ceux qui sont «aux premières lignes de la lutte contre la pandémie », citant en premier lieu les professionnels de la santé, mais aussi les forces de défense, de sécurité et de l'ordre internes, de la protection civile, y compris les pilotes de la TAAG et de la Force aérienne, les médias, les producteurs de denrées alimentaires et autres biens de consommation essentiels et les chauffeurs routiers longue distance.