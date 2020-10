Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - 4e journée - V.Club et Maniema Union gagnent, DCMP accroché

Il y a eu des affiches intéressantes, le 14 octobre, dans le cadre de la quatrième journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS V.Club a battu la Jeunesse sportive de Kinshasa par deux buts à zéro. Deux défenseurs, Ernest Luzolo Sita à la 39e minute, et Djuma Shabani à la 86e minute (sur penalty consécutif à une faute d'un défenseur de la JSK sur Glody Lilepo dans la surface de réparation) ont signé les deux réalisations des Dauphins Noirs face à une équipe de Jeunesse sportive de Kinshasa conduits par des vieux briscards comme Tychique Ntela (ancien de V.Club), Trésor Salakiaku (ancien de Mazembe), ou encore Ilonga Ilifo « Guerrier ». C'est la deuxième victoire de V.Club en deux sorties.

Alors que V.Club empochait les trois buts de la victoire à Kinshasa, au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) n'a pas réussi à battre le club local de Dauphin Noir. Zéro but partout a été le résultat de cette rencontre qui semble pousser les Immaculés de Kinshasa au porte d'une crise. En effet, le club vert et blanc qui s'oppose ce samedi au FC Renaissance du Congo dans un derby fratricide effectue un début de saison assez dramatique avec deux matchs nuls et une défaite (face à Maniema Union zéro but à un).

Ce même mercredi en première rencontre au stade des Martyrs, l'AS Maniema Union s'est imposée face au Racing Club de Kinshasa (RCK) par la petite mais précieuse marque d'un but à zéro. Le leader technique du club de Kindu, Mercey Ngimbi, a été l'auteur de l'unique but de la partie à la 32e minute. C'est sa deuxième réalisation de la saison. Et c'est la deuxième victoire de Maniema Union en quatre sorties à Kinshasa.

Au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le CS Don Bosco et SM Sanga Balende se sont départagé les points après un nul d'un but partout. Le buteur maison du club de Mbuji-Mayi, Lusiela Mande, a ouvert la marque pour les Anges et Saints du Kasaï oriental dès la 4e minute après un corner tiré par Bukasa Bakangila mal apprécié par le gardien de but Idriss Mubobo. Mais le jeune Malien de 19 ans prêté aux Salésiens par Mazembe, Fily Traoré, a égalisé sur penalty avant la pause, sur une faute d'un arrière de Sanga Balende sur Isaka Boka. En deuxième période, Don Bosco, entraîné par Johan Curbilié, pouvait même inscrire le deuxième but, mais le score n'a plus bougé jusqu'à la fin de la partie.

Classement

Maniema Union a provisoirement pris la tête du classement avec huit points engrangés en quatre matchs. Le FC Renaissance du Congo est deuxième avec sept points en trois matchs livrés. V.Club occupe la troisième place avec six points en deux sorties. Blessing compte trois points en une rencontre livrée car le résultat de son match contre Mazembe (zéro but partout) a été suspendu après la plainte introduite par Mazembe pour un joueur qui ne serait pas en règle.

Lupopo compte trois points après un match livré. DCMP a deux points en trois sorties. Dauphin Noir, battu par Blessing, a cependant grappillé un point avec le match nul contre DCMP. Simba de Kolwezi, Jeunesse sportive Groupe Bazano, Racing Club de Kinshasa, Jeunesse sportive de Kinshasa, Rangers de Kinshasa, Don Bosco, et Sanga Balende ont chacun un point.