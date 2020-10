Congo-Brazzaville: PCT - Pierre Moussa échange avec le secrétariat permanent de la FMC

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a échangé le 15 octobre à Brazzaville avec les membres du secrétariat permanent de la Force montante congolaise (FMC).

Selon le secrétaire général du PCT, le secrétariat permanent de la FMC prend la responsabilité de la jeunesse à un moment crucial et critique dû à la crise financière et sanitaire. Pour bien réaliser sa mission, la nouvelle équipe dirigeante de la FMC devrait profiter de son énergie, son enthousiasme et son dynamisme pour faire bouger les lignes.

« Evitez l'écueil de la division. Vous devrez éviter la division et tout ce qui entrave à l'unité. Travaillez dans l'unité, la discipline et la cohésion, en respectant la hiérarchie ainsi que les statuts et règlement intérieur de votre structure. La direction politique compte sur vous, surtout misez sur la performance », a indiqué Pierre Moussa.

Le premier secrétaire de la FMC, Vadim Osdet Mvouba, a signifié que la structure dont il a la charge va militer pour que la notion d'humanisme règne en son sein.

« Le camarade secrétaire général nous a demandé d'être des jeunes patriotes, de mettre la solidarité au centre, comme un sage mettra une église au cœur du village. Pour lui, la solidarité mise au cœur d'une communauté peut permettre aux différents acteurs et éléments qui la composent de faire la plus belle expérience d'eux-mêmes et de faire face aux difficultés du quotidien », a-t-il expliqué.

Vadim Osdet Mvouba s'est, par ailleurs, engagé à redynamiser la jeunesse du parti en optimisant l'efficacité de l'union catégorielle et à en faire un cercle de réflexion capable de produire des solutions alternatives et durables aux priorités de développement qui s'imposent.

Rappelons que cette nouvelle équipe du secrétariat permanent de la FMC a été élue à l'issue du premier congrès extraordinaire de l'organisation tenu du 9 au 10 octobre à Brazzaville.