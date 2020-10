Congo-Brazzaville: Cogelo - La direction générale confiante en l'avenir de la société

Le directeur général de la Congolaise de gestion et de loterie (Cogelo), Guy Roger Moigni, a affirmé, au cours d'un point de presse, que sa société garde un espoir en l'avenir.

Guy Roger Moigni a fait cette déclaration à l'occasion de la célébration des vingt-neuf ans de la création de la Cogelo. Créée le 13 février 1991 par l'assemblée générale constituante de ses actionnaires, elle est une société anonyme de droit congolais qui a démarré ses activités le 12 octobre 1991 à Brazzaville et a progressivement étendu son réseau sur le territoire national.

Axée essentiellement sur les courses de chevaux au début de ses activités, la Cogelo a diversifié sa gamme de produits avec le lancement des jeux de grattage, du loto à boules, des paris sportifs, etc. Elle compte aujourd'hui trois cent trente-sept agents permanents, et six cents auxiliaires (mandataires et vacataires), soit plus de mille revenus mensuels garantis, a expliqué le directeur général. Cette évolution, a-t-il renchéri, a été rendue possible grâce au professionnalisme des directeurs généraux qui se sont succedé à la tête de cette entreprise.

Par ailleurs, le directeur général a reconnu que la Cogelo traverse une situation difficile marquée par l'instabilité financière accentuée par la décroissance du chiffre d'affaires. Cette situation, a-t-il poursuivi, est due à plusieurs erreurs de gestion commises dans le passé, notamment l'absence d'une vision claire du devenir de l'entreprise et du rôle que l'on devrait lui faire jouer dans la société congolaise.

Au regard de l'accentuation des tendances préjudiciables pour l'entreprise, le conseil d'administration venait de décider du remplacement de l'équipe dirigeante par une nouvelle, dans l'espoir d'apporter un nouveau souffle à la société. La direction générale actuelle, a-t-il insisté, est résolue à redresser la situation de la Cogelo et à assainir sa gestion . Afin d'y parvenir, Guy Roger Moigni pense qu'il est primordial et nécessaire de définir le plan de sortie de crise. C'est le travail auquel il s'attèle.