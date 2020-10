Sénégal: Procès en diffamation - Aliou Sall réclame 1 milliard FCfa à D-média

Bougane Gueye Dany, Président directeur général du groupe de presse D-media et Ahmed Aidara, journaliste dans le même groupe ont comparu, jeudi, et plaidé non coupables. Ils sont respectivement poursuivis, pour diffamation et complicité de diffamation, par le maire de Guédiawaye, Aliou Sall.

L'édile de Guédiawaye avait déposé sa plainte, suite à la revue de presse d'Ahmed Aidara d'un article paru dans le quotidien Direct News.

Selon le plaignant, Ahmed Aidara en lisant l'article, sous le sceau d'une revue de presse faisait, selon M. Sall, recours à des termes qu'il juge «diffamatoires». L'article en question revenait sur une éventuelle vente d'un site qui appartiendrait à la mairie de Guédiawaye estimé à un milliard.

Me Sadel Ndiaye, avocat d'Aliou Sall réclame la somme d'un milliard de FCfa en guise de dommages et intérêts. Me Boubacar Wade, avocat de la défense soulignant que l'acte diffamatoire n'a pas été établi.

Ainsi il plaide pour la relaxe pure et simple. Le parquet a requis l'application de la loi et le délibéré est fixé au 19 novembre.