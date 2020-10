Sénégal: La SODAV prête à collaborer avec la commission permanente de contrôle

La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav) précise dans un communiqué que la mise en place fonctionnelle de la Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective est «une exigence de l'article 124 de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins.» Selon la même source, cette mise en place n'incombait point à la Sodav et son fonctionnement et organisation sont fixés par décret.

Cette précision est apportée suite à la directive exprimée en Conseil des ministres tenu mercredi, et relative à l'évaluation institutionnelle et financière de la Sodav, et à la mise en place fonctionnelle de cette commission.

La Sodav assure, par ailleurs, sa disponibilité à prêter une franche et loyale collaboration à la commission permanente de contrôle pour lui permettre d'exécuter sa mission dans les meilleures conditions.