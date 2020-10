Sénégal: Contrôle - L'Observateur national des lieux de privation de liberté en mission à Fatick

Dans le cadre des ses visites des lieux de privation de liberté, de monitoring des maisons d'arrêt et de correction (MAC) et de formation et sensibilisation des agents d'exécution de la loi, l'Observateur national des lieux de privation de liberté (Onlpl) compte tenir des activités dans la région de Fatick, du 19 au 23 octobre 2020.

En partenariat avec le Haut commissariat des Nations unies aux doits de l'homme, l'Onlpl compte mener « des visites dans les lieux de privation de liberté de la région de Fatick pour le monitoring des conditions de détention pour prévenir la torture, les mauvais traitements des détenues, surtout en cette période de la pandémie à la Covid-19, malgré la levée des mesures barrières et voir si le respect des standards internationaux est effectif », renseigne un communiqué.

De même, est prévu « un atelier de renforcement de capacités des agents d'exécution des lois de la région pour mieux les conscientiser sur les conséquences de la torture et des mauvais traitements exercés sur les détenus qui met en cause, non seulement leur responsabilité disciplinaire, mais aussi leur responsabilité pénale », ajoute le communiqué.

A l'issu de ces activités, des rapports seront effectués afin de formuler des avis et recommandations.