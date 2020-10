Soudan: Al-Burhan rencontre l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique

Khartoum — Le chef du Conseil souverain de transition, le Lt-Gen Abdul Fattah Al-Burhan, a rencontré jeudi, dans son bureau du palais républicain, l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la corne de Afrique, Barfi Onanga.

Le responsable de l'ONU a confirmé le soutien du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour mettre en œuvre l'accord de paix entre le gouvernement et le Front révolutionnaire, qui a été signé à Juba le 3 octobre, décrivant l'accord comme une étape importante pour instaurer une paix et une stabilité globales au Soudan.

L'envoyé du Secrétaire général des Nations Unies dans la Corne de l'Afrique a déclaré que lors de ses rencontres avec des responsables du gouvernement de transition, il avait été informé de l'évolution du processus de paix et des arrangements pour la mise en œuvre de l'accord de paix, soulignant qu'au cours de la réunion, il avait senti la pleine compréhension du Président du Conseil de souveraineté concernant les défis auxquels le pays est confronté.

Barfi a exprimé l'espoir que ces étapes importantes conduiraient le Soudan sur la voie de la stabilité et de l'unité.

L'envoyé a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'aider et de soutenir le Soudan dans les circonstances actuelles afin de réaliser les aspirations de son peuple, notant qu'il y avait des efforts pour joindre les autres dans le processus de paix, « Nous devons tous travailler pour aider et soutenir Soudan dans la construction de la paix. » Il a dit.

Barfi a souligné la volonté et l'engagement des Nations Unies à soutenir le gouvernement de transition pour mettre en œuvre l'Accord de paix global et parvenir à la stabilité au Soudan, en plus de fournir un soutien, en particulier en ce qui concerne la réforme économique et d'éliminer tous les obstacles qui entravent la réalisation des objectifs. et les aspirations du peuple soudanais.

Il a dit que c'est le message que le secrétaire général de l'ONU veut envoyer au peuple soudanais, qui confirme son soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix.

Il a affirmé le soutien de l'organisation internationale à la construction d'un nouveau Soudan afin qu'il soit un modèle de transformation démocratique et de stabilité sur le continent africain en général et dans la Corne de l'Afrique en particulier.

Barfi a exprimé son espoir de la coopération du gouvernement avec la mission politique des Nations Unies (MINUATS), qui commencera ses travaux après le retrait de (MINUAD) du Soudan, qui vise à aider et soutenir le Soudan à répondre aux exigences et aux besoins du processus de consolidation de la paix en coopération avec des partenaires régionaux et internationaux et des institutions financières internationales.