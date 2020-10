Afrique: Journée mondiale de l'alimentation 2020 - Appel à la création de systèmes alimentaires plus résilients et durables

La Journée mondiale de l'alimentation (Jma) sera célébrée ce 16 octobre 2020. A cette occasion, le Gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural (Maer), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) organiseront, à Dakar, la cérémonie officielle de la Jma à la Sphère ministérielle à Diamniadio, sous la présidence effective du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, Moussa Baldé.

Selon un communiqué de presse de la Fao, la productivité agricole a été considérablement améliorée au cours des dernières décennies avec une production mondiale largement suffisante pour nourrir tout le monde. Pourtant nos systèmes alimentaires sont déséquilibrés. La faim, l'obésité, la dégradation de l'environnement, la perte de diversité agrobiologique, les pertes et gaspillages alimentaires et le manque de sécurité pour les travailleurs de la chaîne alimentaire ne sont que quelques-uns des problèmes qui montrent ce déséquilibre.

«Plus de 2 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès régulier à une alimentation sûre, nutritive et suffisante. Selon le rapport mondial 2020 sur les crises alimentaires, 135 millions de personnes dans 55 pays et territoires souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et ont besoin d'une aide d'urgence en matière d'alimentation, de nutrition et de moyens de subsistance », révèle la Fao.

Pour offrir une alimentation saine, abordable et durable à tous et des moyens de subsistance décents aux travailleurs du système alimentaire, la Jma lance un appel à la création de systèmes alimentaires plus résilients et plus robustes.

Célébrée cette année sur le thème «Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. Agir pour l'avenir», la 40ème édition de la Jma sensibilise le public à la manière dont chacun a un rôle à jouer dans la transformation de nos systèmes alimentaires en changeant la façon dont nous produisons, transformons, consommons et gaspillons notre nourriture.

La Jma 2020, qui marque le 75ème anniversaire de la Fao se tient aussi dans un contexte tout à fait exceptionnel où le monde entier fait face aux impacts de la pandémie de la Covid-19. Elle lance ainsi un appel à la solidarité mondiale pour aider les plus vulnérables à se remettre de la crise.

Alors que les pays commencent à élaborer et à mettre en œuvre des plans de relance Covid-19, la Fao invite à la coopération afin que les impacts de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance agricoles soient affrontés, à travers des solutions innovantes.