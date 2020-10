Ile Maurice: Shangri-La's Le Touessrok Resort ouvre grand ses portes

La réouverture du Shangri-La's Le Touessrok Resort était un moment attendu pour les Mauriciens qui profitent actuellement des offres hôtelières. Elle se tient finalement demain, vendredi 16 octobre. Et pour marquer cette occasion d'une pierre blanche, la direction fait les choses en grand. En effet, cette réouverture déroule le tapis rouge pour les familles et les couples avec une série d'activités.

Ainsi, dès vendredi, les invités pourront apprécier la soirée «Fisherman Deck», avec comme son nom l'indique, les fruits de mer à l'honneur. Toute une panoplie de plats attend les gourmands et les gourmets. Durant la soirée, les invités pourront assister à un live show du chef ainsi que de la musique en live avec les artistes Manu Desroches et Fiora Lebrasse.

Le lendemain, soit le samedi 17 octobre, les chefs du Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa vous embarque pour un International Flavours by Shangri-La. Vous y retrouverez tous les mets signatures des cinq restaurants de l'hôtel et savourerez des mets du Japon, d'Inde, de la Méditerranée, de Maurice et de France, entre autres. Qui a dit que vous ne pouviez pas voyager ?

Cette réouverture sera également marquée par le lancement de «La Table Blanche by Shangri-La », appelée à devenir une activité gastronomique signature de cet hôtel. Dédiée aux gourmets «La Table Blanche by Shangri-La », se veut être une expérience de «Sophisticated fine dining » où les chefs de l'établissement mettent tout leur savoir-faire à l'épreuve pour concocter un menu de cinq plats avec vins. Ces menus comprennent des produits de la haute gastronomie tels que caviar et foie gras. Ce premier déjeuner se tiendra le samedi 17 octobre de 13 à 18 heures et les convives seront appelés à s'habiller en blanc.

Enfin, pour les amoureux de brunch, l'établissement hôtelier les propose un «barefoot beach brunch», le dimanche 18 octobre sur l'ile privée, Ilot Mangénie. Les invités pourront se régaler autour d'une grande variété de plats les plus appréciés de Shangri-La. Vous pourrez vous faire servir à table ou vous rendre aux stations «A la minute», selon vos envies.

Pour ceux qui veulent passer le week-end sur place, plusieurs forfaits sont à leurs dispositions, de même pour ceux qui souhaitent simplement passer une journée sur l'Ilot Mangénie.