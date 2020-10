Algérie: Explosion de gaz à El Bayadh - Près de 50 maisons endommagées

El Bayadh — Près de 50 maisons ont été endommagées par l'explosion de gaz survenue samedi dernier à El Bayadh, a-t-on appris jeudi auprès de la commission chargée d'évaluation des dégâts causés par ce drame.

Trois maisons ont été recensées entre effondrées totalement et menaçant ruine suite à l'accident qui a fait cinq morts et 18 blessés à des degrés différents de gravité et endommagé partiellement 46 maisons.

L'opération de recensement et d'évaluation des dégâts occasionnés par cet accident est supervisée par une commission de wilaya installée pour la circonstance comprenant des représentants de services techniques, des services de la wilaya, de l'APC et de la daira, de la direction de l'urbanisme et de la construction et celles des ressources en eau, de l'entreprise "Algérienne des eaux" (ADE), de Sonelgaz, de "Algérie Poste" et "Algérie Télécom", outre les services de la sûreté nationale et de la protection civile, pour prendre en charge les sinistrés de ce drame.