Ile Maurice: A partir du 15 janvier 2021, bye-bye le plastique

Ce matin lors d'une conférence de presse, le ministre de l'environnement, Kavy Ramano, a présenté les deux nouvelles lois qui ont été promulguées pour lutter contre la pollution du plastique dont l'Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020 et l'Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020.

Voici ces lois qui seront appliquées à partir des janvier 2021.

L'Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020

A partir du 15 janvier 2021, il sera interdit de fabriquer, de distribuer, de vendre, d'importer, d'utiliser ou d'être en possession de ces produits en plastiques à usage uniques listés ci-dessous :

Couverts ; cuillères, fourchettes et couteau

'Chopsticks'

Assiettes

Gobelets

Bols

Plateaux

Pailles

Touillettes (ustensile utilisé pour mélanger les boissons)

Conteneurs avec une couverture en plastique

Take-aways

En ce qui concerne les pailles rattachées à des briques de boissons et des plateaux jetables, ainsi que des couvertures recouvrant des produits frais, cru ou frigorifié comme de la viande ou du fruit de mer, la loi sera applicable à partir du 15 avril 2021.

Les sanctions pour avoir enfreint ces lois comme suit :

Possession et utilisation - Rs2000

Vente et distribution - Rs20,000

Importation- Rs50,000

Fabrication - Rs100,000

Pour un meilleur contrôle sur l'importation et la fabrication des produits biodégradables, les fabricants et importateurs peuvent s'enregistrer depuis le 1er octobre auprès du Directeur de l'Environnement.

Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020.

L'Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020 est une version plus étoffé et plus sévère de l'Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2015. Les lois resteront inchangées tandis que certaine exemption sur certains types de sacs en plastique, tel que les sacs en rouleau, des pochettes en plastiques et des sacs en plastique transportés par des passagers à l'aéroport ou au port sera enlevé. La nouvelle loi interdit la fabrication, l'importation, la distribution, la possession et l'utilisation et la vente de ces trois types de sacs en plastiques dès le 1e mars 2021.

Les sanctions sont comme suit :

Possession et utilisation- Rs2000

Vente et distribution- Rs20,000

Fabrication, importation et exportation des sacs en plastiques ainsi que ceux bio dégradables et compostables non conformes - rs100,000

Les importateurs et fabricants des objets alternatifs et biodégradables devront s'enregistrer dès le mois de janvier 2021.

En ce qui des bouteilles PET, les importateurs devront s'enregistrer et présenter leur moyen de collecter ces bouteilles après l'utilisation.

Par ailleurs, le ministre Sunil Bholah a annoncé la tenue d'une exposition de deux jours sur l'Esplanade du bâtiment Emmanuel Anquetil les 15 et 16 octobre 2020. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés coopératives enregistrées auprès du ministère du développement industriel, les PME et les coopératives ainsi que d'autres producteurs locaux présenteront et vendront des alternatives aux sacs en plastique et aux produits en plastique à usage unique.