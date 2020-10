Cote d'Ivoire: Tour C - Les travaux de réhabilitation lancés ce jeudi

En marge de l'inauguration des tours A et B, le Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a lancé ce jeudi 15 octobre 2020, les travaux de réhabilitation de la tour C de la cité administrative d'Abidjan-Plateau.

La réhabilitation de cet immeuble s'inscrit dans le programme de réhabilitation de tous les immeubles de cette cité.

Le chef du gouvernement, Hamed Bakayoko, a assuré que les travaux de réhabilitation des tours D et E seront également lancés pour le bonheur de plus de 10 mille fonctionnaires et agents de l'Etat qui y travaillent mais aussi les différents usagers.

La réhabilitation des tours A et B, selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a porté, entre autres, sur la construction de bâtiments modulaires sur le site de l'ex-Lanema pour recevoir 800 fonctionnaires délocalisés desdites tours, la réhabilitation du bâtiment annexe comportant au rez-de-chaussée, l'ex-agence postale aménagée pour héberger le guichet unique du foncier et de l'habitat et, à l'étage, le centre médical.

Mais aussi, la fourniture et la pose du mobilier de bureau dans les tours réhabilitées et la construction d'un parking ouvert de 200 places.