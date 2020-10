Algérie: Manifestations du 17 octobre 1961 à Paris - Le Mouvement de la Paix exige reconnaissance et condamnation d'un crime d'Etat

Alger — Le Mouvement français de la Paix a exigé, à la veille de la commémoration des manifestations d'Algériens à Paris, réprimées dans le sang le 17 octobre 1961, une reconnaissance officielle et une condamnation de ce qu'il a qualifié de crime d'Etat.

Dans son appel "17 octobre 1961 : 59 ans après, exigeons la vérité et la justice", le même mouvement rappelle que ce jour, des milliers d'Algériens et d'Algériennes qui manifestaient à Paris pour défendre leur droit à l'égalité, pour leur droit à l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes furent arrêtés, emprisonnés, torturés et des centaines perdirent la vie, victimes d'une violence et d'une brutalité extrêmes des forces de police.

Il appelle à se joindre à toutes les actions organisées en France pour exiger la vérité et la justice sur ce crime d'Etat et en particulier au rassemblement traditionnel qui aura lieu à Paris le samedi 17 Octobre 2020 à 18h au Pont Saint Michel sur la base d'un appel commun avec d'autres organisations militant pour la même cause.