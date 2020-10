Sénégal: Yakham Mbaye, directeur du Soleil - «Dié Maty Fall n'a jamais été commise dans une tâche qui atteint sa dignité ou viole l'éthique et la déontologie»

«Je suis surpris et indigné. D'abord, je pense que le Cored est le tribunal des journalistes et dans tous les tribunaux du monde, même dans les dictatures, les présumés coupables, on les entend. Ils donnent leur version.

Quand je vois le Cored s'associait au Synpics et à la Convention des jeunes reporters pour se prononcer sur une affaire dans laquelle malgré la gymnastique verbale, je suis condamné, et sans qu'il ait pris la précaution de prendre ma version, je suis inquiet.

Ils auraient respecté cette déontologie, ils n'auraient pas mis dans ce communiqué un tissu de contrevérités.

Die Maty Fall n'a jamais présenté à son employeur, le directeur général du Soleil que je suis, un document portant expression de sa clause de conscience.

C'est seulement le 12 octobre dernier, au moment où on l'a appelé pour lui signifier sa mise à pied qu'elle a déposé à mon secrétariat la lettre contenant sa clause de conscience.

S'agissant de la clause de conscience, je ne crois pas moi, qui suis un rédacteur du code de la presse ; qui ai présenté le code de la presse devant l'Assemblée Nationale ; une présentation sanctionnée par un vote à l'unanimité, qu'on va apprendre le contenu du code de la presse.

Que dit le code de la presse s'agissant de la clause de conscience ? La clause de conscience, le journaliste l'exprime quand on le charge d'un travail qui atteint sa dignité, qui viole son éthique.

Dans le cas de Die Maty Fall, elle n'a jamais été commise dans une tâche qui atteint sa dignité ou viole l'éthique et la déontologie.

L'argumentaire de Die Maty Fall est, comme elle l'a dit dans sa lettre de clause de conscience, «je suis journaliste-senior, traiter des communiqués, faire des reportages, c'est indigne de moi».

Nous sommes tous des journalistes. Il n'y a pas de senior ni de junior. Nous sommes tous d'égale d'dignité. Si Dié Maty Fall croit qu'elle est indigne de certaines tâches, elle n'a qu'à quitter Le Soleil.

Die Maty a été mise à pied pour récidive, insubordination, irrespect des horaires de travail. Dans le communiqué, il est dit qu'elle est venue 30 min après la réunion, c'est une fausseté. Elle est venue près d'une heure après la fin de la réunion de rédaction.

Comment peut-on se faire prévaloir de manquer aux horaires de travail et de s'indigner quand on est sanctionné ? Elle a été sanctionnée pour manquement aux horaires de travail et insubordination.

Ça n'a rien à voir avec une clause de conscience. On ne peut pas être juge et partie. Die Maty fait partie du tribunal du Cored et il y'a un autre membre dans ce tribunal qui a des raisons de m'en vouloir».