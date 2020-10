Soudan: Daglo rencontre des membres de l'administration autochtone de l'Est-Soudan

Khartoum — Le vice-président du Conseil souverain de transition, le Lt-Gen, Mohammed Hamdan Daglo a souligné jeudi que les gouverneurs des États seraient relevés conformément à l'Accord de paix, annonçant la formation de comités pour résoudre la question de l'Est-Soudan par consentement mutuel.

Daglo a déclaré dans des communiqués de presse à la suite de sa rencontre avec les administrations autochtones de l'Est-Soudan, évoqué les incidents regrettables qui se sont produits à Kassala en raison de la relève du gouverneur de l'État.

Il a ordonné aux forces régulières d'imposer le prestige de l'État et de protéger les citoyens, appelant le peuple du Soudan de l'Est à être patient, à recourir à la sagesse et à rejeter la violence et le racisme.

«La voie de l'Est qui a été signée et attestée par une large présence régionale et internationale, a approuvé la tenue de la Conférence consultative du Soudan de l'Est sur consentement mutuel et sans exclure personne», a souligné Daglo.