Soudan: Hommage à l'ouverture d'un bureau pour la Commission nationale des frontières dans l'État de Gedaref

Gadaref — Le directeur du Département du développement des frontières dans l'État de Gedaref, l'ingénieur Abu Al-Qassem Abdallah Mahmoud a déclaré que la décision de la Commission nationale des frontières d'ouvrir un bureau pour elle dans l'État fédéré de Gedaref et d'attribuer tous les pouvoirs administratifs et techniques au bureau pour servir de succursale directe dans l'État donne en particulier dans la bande frontalière avec l'Éthiopie, et de participer activement à la planification et au développement des zones frontalières. Il a salué la décision et le rôle que le bureau pourrait jouer dans la résolution des problèmes de frontière avec l'Éthiopie voisine.

Il a ajouté dans un communiqué (à la SUNA) que la proximité de la commission avec les centres de prise de décision dans l'État fédéré lui permet de traiter rapidement et solidement les questions frontalières et de se coordonner avec l'autorité de transition pour développer et mettre en œuvre une solution radicale aux problèmes frontaliers soudano-éthiopiens, car c'est l'organe technique et consultatif au niveau de l'État pour marquer les frontières communes de 265 Kilomètres.

Abu Al-Qassem a déclaré que la compétence de la sous-commission est également de représenter dans les comités fédéraux et les comités mixtes pour refléter plus fidèlement la réalité de la bande frontalière de Gedaref dans le contexte d'une meilleure transmission de la voix du gouvernement de l'État et des citoyens, ainsi que de formuler des recommandations et des propositions de solutions.