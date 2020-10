Soudan: Hamdouk - La Conférence sur la gouvernance discutera les problèmes du pays de manière plus globale

Khartoum — Le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdouk a déclaré que l'accord de paix prévoyait la tenue d'une ' Conférence sur le système de gouvernance' afin de débattre de manière plus approfondie des problèmes du pays.

C'était lorsqu'il a rencontré jeudi au Conseil des ministres une délégation de la région de Dar Hamar dirigée par le prince Abdel-Gadir Moneim Mansour, en présence du Ministre des affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omar Manis et du conseiller du premier ministre pour les affaires de paix Dr. Guma'a Kunda.

La réunion a examiné le mémorandum de la délégation de la région de Dar Hamar, qui comprenait un certain nombre de sujets de préoccupation pour la région. La délégation a affirmé sa confiance dans le gouvernement de transition et sa capacité à surmonter les défis de la scène et à mettre le pays en sécurité.

La réunion a permis l'élaboration du mémorandum en vue de la participation à la Conférence sur le système de gouvernance et la conférence est l'un des mérites de l'Accord de paix soudanais, qui définirait les relations verticales et horizontales du système régional de gouvernement, ainsi que visant à revoir les frontières et la division des régions, les niveaux de gouvernement et leurs pouvoirs, et il est convenu qu'elle se tiendra dans les six mois suivant Signature de l'accord de paix.