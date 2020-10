Soudan: Faisal - Formation de comités pour harmoniser l'accord de paix avec le document constitutionnel

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Faisal Mohamed Saleh a révélé la formation de comités du gouvernement et des parties signataires de l'Accord de paix et des Forces de Liberté et de Changement travaillant à harmoniser les termes de l'accord avec le document constitutionnel en vue de sa mise en œuvre.

"Nous savons que la mise en œuvre de l'accord de paix se heurtera à des obstacles, mais nous considérons la paix comme une valeur qui est plus élevée et plus grande que tout prix qui peut être payé", a déclaré Faisal dans une déclaration à la presse au cabinet jeudi soir, soulignant que les efforts continueront à finir le processus d'harmonisation en quelques jours et commencer la mise en œuvre effective de l'accord. La paix se reflétera dans la vie des gens.

Le ministre a souligné que les contacts se poursuivent avec le chef du mouvement populaire-Nord Abdel Aziz Al-Hilu afin de reprendre les négociations, et a déclaré: "Il a été convenu de commencer à tenir les ateliers informels convenus lors de la réunion d'Addis-Abeba le 21 octobre, et des experts ont été identifiés pour ces questions qui seront discutées. Parmi eux, la question de la religion et de l'État, et les ateliers se poursuivront sur diverses questions jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord à leur sujet, et des négociations formelles suivront, indiquant à cet égard la participation d'un groupe d'experts et de spécialistes à ces ateliers.

Dans le même sens, Faisal a déclaré: "Nos mains sont tendues à Abdul Wahid Muhamed Nur, et son arrivée au Soudan est la bienvenue à tout moment, et le gouvernement est prêt à le recevoir et à recevoir toutes les idées de lui ou de toute partie afin de parvenir à une paix globale afin qu'il ne reste plus aucune arme pour que le pays jouisse une situation sûre et stable.