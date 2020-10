Algérie: Racha Badreddine 3e à l'échelle nationale aspire à poursuivre des études en informatique

Constantine — Armée de volonté et de détermination pour décrocher l'examen du baccalauréat intervenant cette année dans des circonstances exceptionnelles, la brillante Racha Badreddine de Constantine a décroché la troisième place du podium à l'échelle nationale avec une moyenne de 19,10 la plus élevée de la filière des mathématiques.

Entourée des membres de sa famille à son domicile situé dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, Racha a affirmé à l'APS que "les répercussions du confinement visant à lutter contre la Covid-19, l'éloignement du lycée et l'arrêt des cours de soutien ne m'ont pas découragé à obtenir ce classement honorable pour moi, mes parents et ma ville. J'ai veillé plutôt à organiser mon temps entre les révisions et le repos".

Un résultat qui confirme sa régularité et son excellence, d'autant qu'elle décroche les premières places depuis ses premières années d'école.

Cette élève brillante, qui a étudié au lycée El Houria, au centre-ville de Constantine, a confié, par ailleurs, que ses proches ont joué un "grand rôle" dans sa réussite, grâce à leurs conseils et leurs encouragements qui lui ont permis de se classer parmi les bacheliers ayant obtenu les meilleures moyennes à l'échelle nationale, alors qu'elle n'y pensait pas, que ce soit lors des préparations de l'examen ou encore au cours de ses études.

A l'occasion, Racha a tenu à adresser ses vifs remerciements à tous les professeurs qui l'ont aidé et contribué dans sa réussite remarquable, exprimant son profond désir de terminer ses études universitaires à l'étranger dans le domaine de l'informatique.

Enfin, Racha a félicité ses pairs ayant réussi à décrocher le fameux sésame et invité ceux qui n'ont pas eu cette chance à "redoubler d'efforts et à faire preuve de détermination et de courage pour réussir l'année prochaine."

Pour rappel, le bachelier Abdesamad Seddiki de Tlemcen s'est classé premier au niveau national, suivi de Rahma Aoun de la wilaya d'El Oued et de Racha Badreddine à l'issue des résultats de la session de septembre 2020 rendus publics hier mercredi.