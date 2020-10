Maroc: Le Guatemala réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie

New York — Le Guatemala a réaffirmé, jeudi devant la 4è Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara, qui constitue "une base réaliste, crédible et sérieuse" pour le règlement de ce différend régional.

"Le Guatemala réitère son soutien aux efforts du Royaume du Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique, juste, durable, et mutuellement acceptable pour résoudre ce différend régional et considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale", a souligné le représentant du Guatemala à cette réunion.

Le diplomate guatémaltèque a ajouté que son pays exhorte les parties à continuer à faire preuve de volonté politique et à garantir un climat propice au dialogue et à la négociation, soulignant l'importance du règlement de la question du Sahara pour "la stabilité, la paix, la sécurité et l'intégration de la région du Maghreb".