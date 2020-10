Madagascar: Entreprise - L'INSCAE améliore ses formations

L'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises (INSCAE) performe ses formations en intégrant le Lean Managment.

Gestion appropriée. C'est l'objectif que se fixe l'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises en concrétisant un partenariat avec l'enseigne ACPE ou Amélioration Continue Par les Employés. La collaboration ambitionne d'impulser l'approche d'amélioration continue au sein des organisations que ce soit publiques ou privées.

« Chaque employeur à sa façon de gérer ses ressources. Cependant, beaucoup de pratiques organisationnelles qui ont été autrefois efficaces, ne pourraient plus l'être à présent. Notamment avec les changements radicaux imposés par la situation de pandémie et nécessitant une refonte dans chaque domaine d'activité pour la relance. Dans notre approche par le Lean Management, Il s'agit de mieux considérer les ressources de manière à optimiser les résultats de l'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise ne jurent qu'à coup de pressions sur les employés. Une méthode qui, au final, ralentit plus qu'elle n'améliore les performances de l'entreprise avec des collaborateurs démotivés » explique Karine Rajaona Razafindrakoto, directrice des opérations océan Indien de l'ACPE.

Perfectionnement

L'enseigne qui se spécialise dans le coaching d'entreprises pour développer l'efficacité des équipes prône ainsi cette méthodologie pour faire avancer les entreprises.Le Lean management est une approche managériale développée il y a plusieurs années au Japon et qui prend peu à peu de l'ampleur à Madagascar. Basée sur une philosophie alliant bienveillance managériale, anti gaspillage et recherche de l'amélioration continue, le Lean management est une des solutions proposées par ACPE aux organisations et entreprises soucieuses d'affronter l'après Covid.

« À l'ère où l'on attend des organisations qu'elles soient plus agiles, plus réactives, moins passives et plus résilientes, le Lean Management fait partie de ces outils stratégiques que ces organisation adoptent. Le but étant de produire mieux, de produire plus avec moins , mais toujours dans l'objectif de satisfaire les clients grâce à la motivation des employés. Une façon de voir les choses qui s'avère être complémentaire avec notre département du perfectionnement aux affaires » explique Harimino Rakoto, directeur général de l'INSCAE.

Dorénavant, l'établissement intègrera cette formation basée sur une philosophie alliant bienveillance managériale, anti gaspillage et recherche de l'amélioration continue. Une démarche est déjà adoptée par bon nombre d'entreprises comme Ambatovy, QMM, la STAR ou Bushproof.

« Cette méthode favorise la dématérialisation et l'automatisation des tâches pour gagner en productivité. Lorsque vous adoptez le lean management, vous n'êtes pas à la recherche d'une solution qui apportera une rentabilité immédiate, vous travaillez pour l'avenir. Grâce à cette méthode, vous pourrez aussi mettre en place une organisation stable pour fidéliser vos clients mais aussi vos salariés, étant donné que ceux-ci sont les deux moteurs qui assurent le fonctionnement de votre entreprise » assure la responsable régionale de l'ACPE .