Maroc: Les Éditions "Langages du Sud" lancent "Lina & Adam", une nouvelle série animée 3D réalisée au Maroc

Rabat — Les éditions "Langages du Sud" ont annoncé le lancement de "Lina & Adam", une nouvelle série animée 3D qui propose un contenu ludique et pédagogique destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

Développée avec le soutien du programme Afrique Créative de l'Agence française de développement (AFD), la série est adaptée de la collection jeunesse "Lina & Adam", indiquent les éditions "Langages du Sud" dans un communiqué jeudi, précisant que la projection du premier épisode de la série se fera en avant-première lors d'une table ronde virtuelle qui aura lieu le jeudi 22 octobre à 18H30.

Apprendre en s'amusant avec Lina et Adam, les personnages de leur nouvelle série animée en 3D, c'est ce que proposent les éditions "Langages du Sud" aux enfants du Maroc et du continent, relève la même source, notant que cette nouvelle série marocaine, destinée à être diffusée par des partenaires impliqués dans l'éducation et la culture de la jeunesse du Maroc et du continent, contribue à la sensibilisation des plus jeunes sur les thèmes forts et essentiels que sont le patrimoine, la culture et les grands enjeux de société.

Lina et Adam portent un regard curieux sur leur pays; leur ville ou leur environnement et leurs histoires racontées dans un langage adapté aux plus jeunes sont autant d'occasions pour les enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure, fait observer le communiqué, notant que la qualité des dialogues et des images est le fruit d'une expérience de plusieurs années des éditions "Langages du Sud" dans la réalisation de contenus jeunesse.

Les aventures de Lina et Adam, déjà disponibles en version papier et audio, trouvent aujourd'hui une autre expression dans la série en dessin animé 3D.

Le premier épisode de cette série est consacré au sport, pour mettre en avant à la fois l'importance de la pratique d'une activité sportive pour la santé et l'équilibre, mais aussi le caractère universel des valeurs du sport tel que le sens de l'effort, de la discipline et de l'esprit d'équipe.

La série a été développée avec le soutien du programme Afrique Créative de l'AFD qui distingue des projets à fort potentiel éducatif et fort impact social, faits par les créatifs du continent, pour le continent africain et le reste du monde, poursuit la même source.

"Langages du Sud" propose des collections jeunesse multimédia déployées sur une grande variété de supports tout en restant fidèle à sa volonté de contribuer à l'éducation de la jeunesse et de permettre aux enfants de mieux connaître leur culture, leur pays et d'être fiers de leur identité, conclut le communiqué.