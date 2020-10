Algérie: L'amendement de la Constitution concrétisera la participation des jeunes à la vie politique

Khenchela — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé jeudi à Khenchela que le projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain est venu "concrétiser l'engagement de l'Etat à favoriser la participation des jeunes à la vie politique".

"Le projet d'amendement de la Constitution vient réactiver le rôle du Conseil supérieur de la jeunesse et concrétiser les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de bâtir une nouvelle République qui élèvera les jeunes au rang de partenaire fondamental et allié stratégique dans la gestion des affaires publiques", a précisé le ministre, au cours de sa rencontre avec les représentants du mouvement associatif de jeunes et sportif au siège de la bibliothèque principale de lecture publique.

Lors de l'inspection du chantier de réalisation d'un centre de regroupement et préparation des équipes nationales dans la région d'Ain Silène dans la commune d'El Hamma, à 1.400 mètres d'altitude, le ministre a insisté sur l'accélération des travaux et le rattrapage du retard mis dans la concrétisation de cette structure sur 21 hectares dont 6 ha, bâtis pour plus de 3 milliards DA.

Lors de sa visite à l'atelier aménagé, à l'auberge de jeunes de Bouhmama par des associations pour coudre des bavettes, M. Khaldi a salué les efforts déployés par les associations de jeunes, à l'échelle nationale pour réduire l'impact de l'épidémie du Covid-19.

Il a présidé, en outre, l'initiative de la direction de la jeunesse et sports de fournir à l'éducation 10.000 bavettes en vue de les remettre aux enfants du palier primaire à leur retour aux classe, prévu le 21 octobre courant.