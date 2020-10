Afrique du Nord: Sahara -Le Mexique et le Paraguay réaffirment leur soutien à une solution politique mutuellement acceptable

Nations — Unies (New York) - Le Mexique et le Paraguay ont réaffirmé, jeudi devant la 4ème Commission de l'ONU, leur soutien à la recherche d'une solution "politique juste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara marocain.

"Le gouvernement mexicain réaffirme son soutien au processus de négociations en cours pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara", et ce "conformément aux résolutions pertinentes du conseil de sécurité et de l'Assemblée générale", a déclaré le représentant du Mexique devant les membres de la Commission.

Saluant les efforts du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le diplomate mexicain a appelé à la poursuite des efforts visant à progresser vers une solution acceptable pour toutes les parties concernées.

Il a également souligné l'importance de la Minurso pour le maintien et la supervision du cessez-le-feu.

De son côté, le Paraguay a aussi réitéré son appui au processus en cours sous l'égide des Nations-Unies visant à aboutir à un règlement politique au différend artificiel autour du Sahara marocain.

"Le Paraguay appuie le processus politique en cours, sous l'égide du Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2494 adoptée en octobre 2019, qui souligne la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, réalisable, et durable fondée sur le compromis", a déclaré le représentant du Paraguay à cette réunion.