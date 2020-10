Maroc: 2017 ou l'année du second accomplissement du Wydad

Dans la salle des trophées du Wydad de Casablanca trônent quatre souvenirs de la CAF, dont deux remportés dans la Ligue des champions de la CAF. Le WAC a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1992 (ancien nom de la Ligue des champions de la CAF) avant d'ajouter un autre titre il y a trois ans.

Le Wydad a commencé sa glorieuse campagne 2017 sur une note difficile et inattendue. Les Marocains ont affronté Mounana du Gabon au premier tour et n'ont pu réussir qu'une victoire 1-0 à Casablanca.

Un but tardif à Libreville signifiait qu'ils perdaient le match retour sur le même résultat et que les deux équipes devaient être départagées. Mais le Wydad est sorti victorieux aux tirs au but 5-4 pour atteindre la phase de groupes.

Le Wydad a été tiré au sort dans le groupe D aux côtés des Egyptiens d'Al Ahly, des Zambiens de Zanaco et des Camerounais de Coton Sport. Ils ont débuté la campagne de groupes avec une victoire à domicile 2-0 sur Coton Sport à Casablanca, avant de s'incliner 1-0 contre Zanaco à Lusaka.

Une autre défaite 2-0 à l'extérieur contre Al Ahly à Alexandrie aurait pu compliquer leur campagne, mais ils ont répondu avec trois victoires consécutives pour terminer en tête du groupe.

Le Wydad a dominé Al Ahly 2-0 à Casablanca, et répété le même résultat contre Coton Sport à Garoua, avant de conclure avec une victoire 1-0 à domicile sur Zanaco.

En quarts de finale, le Wydad a affronté Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Après avoir perdu 1-0 à Pretoria, les Marocains ont réussi une victoire à domicile sur le même score à Casablanca, avant de s"imposer 3-2 aux tirs au but pour atteindre les demi-finales.

Leur adversaire en demi-finale était l'USM Alger. Le Wydad a réussi un match nul vierge à l'extérieur à Alger et a réglé les choses à Casablanca, s'imposant 3-1 pour atteindre la finale.

Lors de la finale, les Marocains ont de nouveau ravivé la rivalité avec Al Ahly. Cette fois, ils ont réussi un précieux nul 1-1 à l'extérieur à Alexandrie.

Lors du match retour à Casablanca, Walid El Karti a marqué après 69 minutes pour donner au Wydad son deuxième titre tant attendu en Ligue des champions de la CAF.

Le WAC a ensuite ajouté le titre de la Super Coupe de la CAF en 2018. Et maintenant, le Wydad de la nation vise un nouveau succès.

Stage de l'EN des joueurs locaux à Maâmora

L' équipe nationale des joueurs locaux effectuera, du 15 au 23 octobre, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances.

A cet effet, le sélectionneur national des joueurs locaux, Houcine Ammouta, a convoqué 25 joueurs, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué publié sur son site internet.

Les joueurs retenus vont effectuer un test de dépistage du Covid-19, conformément au protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, poursuit la même source.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Hicham Al Mejhed (Ittihad Tanger), Mohamed Amssif (FUS Rabat), Ayoub Lakrad (AS FAR), Tariq Astati (Ittihad Tanger), Mehdi Qarnas (Difaa El Jadida), Mourad Kaaouach (Youssoufia Berrechid), Youssef Limouri (FUS Rabat), Réda Salim (AS FAR), Imad Rahouli (AS FAR), Abdellah Khafifi (Mouloudia Oujda), Omar Al Jirari (AS FAR), Mohamed Ali Bamaamar (AS FAR), Ayoub Al Kaabi (Wydad Casablanca), Ayoub Lakhal (Moghreb Tétouan), Réda Jaadi (FUS Rabat), Walid Essabar (Olympic Safi), Naoufal Zarhouni (FUS Rabat), Mohamed Mourabit (Chabab Mohammédia), Zakaria Fati (AS FAR), Adam Ennafati (Mouloudia Oujda), Ibrahim El Bahraoui (Rapide Oued Zem), Hamza Al Moussaoui (Moghreb Tétouan), Ismail Khafi (Mouloudia Oujda), Jamal Harkas (Mouloudia Oujda) et Taoufiq Assafssafi (Moghreb Tétouan).